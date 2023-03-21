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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:18
cohan написав: 220468 написав:
Народ смотрю 100+ яро обсуждают банк Восток. Значит народу главное курс низкий в банке.
А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк....
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес.
10 коп с доллара - 1000 грн на 10к, а с ?0k - ?000 грн
как-то ни*я не похоже на 2-3 доллара
А время потраченное и приходы в отделение до 9.30. Уже время деньги - и время пришло всё делать онлайн. Можно сидя оформлять дело и моментом заниматься др. работой. Итого получается сидя дома возле компа больше заработаешь, чем стоять в 9.00 под отделением. А если тревога, то напрасно только ездил...
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Додано: Вів 21 бер, 2023 13:57
220468 ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:14
Alien написав:220468
ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
всьо так!
один момент под вопросом: мне отвечал недавно кто-то, что железка приватовская 1чки не берьот
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flysoulfly
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:29
Alien написав:220468
ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
2700 или 2707 это каждый решает самостоятельно. Не понятно логика людей когда обсуждают эти 7 баксов часами. Сначало можно ли выше 100+, а потом часами получение.
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220468
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:30
flysoulfly написав: Alien написав:220468
ну якщо вже на те пішло і такі проблеми з одиничками - то можна було запропонувати банку викупити коли забирали в банку. Наприклад вчора я забирав вклад в Тасі 7 доларів з центами банк викупив в мене по 38,55. В цей час сусідній Пов світив прийом 38,65. Ну і крім того в мене постійно 200-300 доларів дрібними в наявності всіх номіналів є на здачу банкам. Бувало що й 93 долари давав щоб мені ті 7 дали одною банкнотою в 100$. Тому мені особисто проблема в тому що нікуди діти ті 7$ (чи скільки в кого з банків виходить - є ж і 67, і 87) - виглядає дещо надуманою. Врешті решт якщо маєте сотню дрібними - скорміть їх привату отримаєте в підсумку однією синьою банкнотою.
всьо так!
один момент под вопросом: мне отвечал недавно кто-то, что железка приватовская 1чки не берьот
У нас написано мин 5 дол. берет
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demichh
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:55
Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:43
220468 написав: cohan написав: 220468 написав:
Народ смотрю 100+ яро обсуждают банк Восток. Значит народу главное курс низкий в банке.
А ещё обсуждают 2700 или 2707 можно вложиться в банк....
Давно такого не было, что бы решало у людей все проблемы (+) или (-) 2-5 дол. за 3 мес.
10 коп с доллара - 1000 грн на 10к, а с ?0k - ?000 грн
как-то ни*я не похоже на 2-3 доллара
А время потраченное и приходы в отделение до 9.30. Уже время деньги - и время пришло всё делать онлайн. Можно сидя оформлять дело и моментом заниматься др. работой. Итого получается сидя дома возле компа больше заработаешь, чем стоять в 9.00 под отделением. А если тревога, то напрасно только ездил...
Цікаво як ви 800к готівкової гривні наміняних в обмінці дома з комп'ютера запхаєте на рахунки банків щоб відкрить нові конверт депо. Ладно деякі мають термінали, кешіни. Але ж не всі?
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alex lem
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:23
alex lem написав:
А время потраченное и приходы в отделение до 9.30. Уже время деньги - и время пришло всё делать онлайн. Можно сидя оформлять дело и моментом заниматься др. работой. Итого получается сидя дома возле компа больше заработаешь, чем стоять в 9.00 под отделением. А если тревога, то напрасно только ездил...
Цікаво як ви 800к готівкової гривні наміняних в обмінці дома з комп'ютера запхаєте на рахунки банків щоб відкрить нові конверт депо. Ладно деякі мають термінали, кешіни. Але ж не всі?[/quote]
Ви змішуєте речі) 220468 писав про відкриття саме депозиту , а не процесу зняття валюти--> обміну --> поповнення. Тривогу можна перечекати , якщо є час , проте в містах типу Дніпро чи Запоріжжя може початися інша тривога , і так оформлювати депозит можна кілька днів) Тому дійсно кешіни і оформлення онлайн рятують ситуацію)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:14
Economist написав:
Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.
Та да. Похід угору був не довгий. Знов прийом впав до 38,50. Треба було й собі у суботу скинуть, поки давали 38,70-73
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:10
Еще вчера в киеве был в обед 38.72-73
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demichh
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