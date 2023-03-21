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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:49
Economist написав:
Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.
Однако Тезерр щас можно сдать по 38.95
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Amethyst
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