Однако Тезерр щас можно сдать по 38.95
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:49
Додано: Сер 22 бер, 2023 08:20
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Я міняв у п'ятницю по 38.7, хоча було багато закликів про стабільний зріст курсу
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:18
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