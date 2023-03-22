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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:49

  Economist написав:Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.

Однако Тезерр щас можно сдать по 38.95 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 08:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10

Re: Клуб 100К - Теребеньки

ihorsic написав:Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!
Я міняв у п'ятницю по 38.7, хоча було багато закликів про стабільний зріст курсу
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:18

  ihorsic написав:Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!

чим ви займалися у понеділок??
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:26

  ScaryBee написав:
  ihorsic написав:Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!

чим ви займалися у понеділок??

Підозрюю що не всі учасники каруселів безробітні мільйонери, які сидять з баулами готівки у кедах. Сидять і тицяють курси обмінок. Дехто ще й на роботу ходить?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:37

  Economist написав:Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.


38,39 сдать не проблема :mrgreen:
йопть, уже проблема... :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:05

  cohan написав:
  Economist написав:Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.


38,39 сдать не проблема :mrgreen:
йопть, уже проблема... :evil:


ще півгодинки і знову буде не проблема
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:08

Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:
220468
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:05

  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

говоріть за себе
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:07

  lamal написав:
  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

говоріть за себе

Значит вы из этой группы 37,10 :)
220468
 
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