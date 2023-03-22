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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:49
Economist написав:
Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.
Однако Тезерр щас можно сдать по 38.95
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Додано: Сер 22 бер, 2023 08:20
Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!
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ihorsic
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:10
ihorsic написав:Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!
Я міняв у п'ятницю по 38.7, хоча було багато закликів про стабільний зріст курсу
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:18
ihorsic написав:
Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!
чим ви займалися у понеділок??
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ScaryBee
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:26
ScaryBee написав: ihorsic написав:
Не Везе щось карусельникам з курсом. Менш ніж по 38.7 здавати не буду. Чекаємо вихідних!
чим ви займалися у понеділок??
Підозрюю що не всі учасники каруселів безробітні мільйонери, які сидять з баулами готівки у кедах. Сидять і тицяють курси обмінок. Дехто ще й на роботу ходить?
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Додано: Сер 22 бер, 2023 12:05
cohan написав: Economist написав:
Курс опять не радует. Прогнозисты местные зуб давали за 39 на этой неделе. Хорошо, что слил котлетку еще по 38,75.
38,39 сдать не проблема
йопть, уже проблема...
ще півгодинки і знову буде не проблема
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Додано: Сер 22 бер, 2023 12:08
Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка...
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:05
220468 написав:
Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка...
говоріть за себе
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lamal
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