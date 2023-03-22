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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:15
а ви з групи пустозвонів
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lamal
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:19
lamal написав:
а ви з групи пустозвонів
Я из группы - Теребеньки
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