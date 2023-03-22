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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:15

Re: Клуб 100К - Теребеньки

а ви з групи пустозвонів
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:19

  lamal написав:а ви з групи пустозвонів

Я из группы - Теребеньки :)
220468
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:55

  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

ну не на 5, а на 25.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:11

  220468 написав:
  lamal написав:а ви з групи пустозвонів

Я из группы - Теребеньки :)

Ігоре Олексійовичу - Ви? ;)
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:48

  ScaryBee написав:
  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

ну не на 5, а на 25.

И получить тело из фонда по 36,6 :P
220468
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:39

  220468 написав:
  ScaryBee написав:
  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

ну не на 5, а на 25.

И получить тело из фонда по 36,6 :P


Якщо тіло було придбане за курсом 36,9343 , то умовні втрати будуть $2707*(1-36,5686/36,9343)=$26,80
Відповідно, якщо доходність "стрьомного" депозиту перекриває можливі втрати за 1 цикл, то вкладатись має сенс, навіть якщо банк проіснує лише 3 місяці.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:13

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Теребеньки - от слова теребить? 😁 Это карусельщики друг друга, что ли, теребят? 😁
Andrey2512
 
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