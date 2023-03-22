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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:15
Re: Клуб 100К - Теребеньки
а ви з групи пустозвонів
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:55
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:11
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:48
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:39
Якщо тіло було придбане за курсом 36,9343 , то умовні втрати будуть $2707*(1-36,5686/36,9343)=$26,80
Відповідно, якщо доходність "стрьомного" депозиту перекриває можливі втрати за 1 цикл, то вкладатись має сенс, навіть якщо банк проіснує лише 3 місяці.
Додано: Сер 22 бер, 2023 20:13
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Теребеньки - от слова теребить? 😁 Это карусельщики друг друга, что ли, теребят? 😁
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