RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:15

Re: Клуб 100К - Теребеньки

а ви з групи пустозвонів
lamal
 
Повідомлень: 297
З нами з: 11.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:19

  lamal написав:а ви з групи пустозвонів

Я из группы - Теребеньки :)
220468
 
Повідомлень: 18
З нами з: 21.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:55

  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

ну не на 5, а на 25.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 27.06.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:11

  220468 написав:
  lamal написав:а ви з групи пустозвонів

Я из группы - Теребеньки :)

Ігоре Олексійовичу - Ви? ;)
Alien
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:48

  ScaryBee написав:
  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

ну не на 5, а на 25.

И получить тело из фонда по 36,6 :P
220468
 
Повідомлень: 18
З нами з: 21.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:39

  220468 написав:
  ScaryBee написав:
  220468 написав:Чем ниже курс в обменниках, тем народ чаще интересуется низкими курсами 100+ в стрёмных банках, типа Мотор. Народу главное получить на 5 баксов больше независимо от финанс. состояния банка... :shock:

ну не на 5, а на 25.

И получить тело из фонда по 36,6 :P


Якщо тіло було придбане за курсом 36,9343 , то умовні втрати будуть $2707*(1-36,5686/36,9343)=$26,80
Відповідно, якщо доходність "стрьомного" депозиту перекриває можливі втрати за 1 цикл, то вкладатись має сенс, навіть якщо банк проіснує лише 3 місяці.
alter
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:13

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Теребеньки - от слова теребить? 😁 Это карусельщики друг друга, что ли, теребят? 😁
Andrey2512
 
Повідомлень: 497
З нами з: 04.04.22
Подякував: 34 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:22

100+ превращается в карусель, что бы дома не лежали у.е.
Уже в апреле народ начнёт обсуждать не курс в банке где лучше, а какие % банк даёт за дело на 3 мес. :P
220468
 
Повідомлень: 18
З нами з: 21.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:34

  220468 написав:100+ превращается в карусель, что бы дома не лежали у.е.
Уже в апреле народ начнёт обсуждать не курс в банке где лучше, а какие % банк даёт за дело на 3 мес. :P

за 2-3% з ризиком втрати 1,5-2,5% хай краще лежать вдома.
Плюс витрати часу і проїзду. І ризики з мутними купюрами. І гопники.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 27.06.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dollarman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 806, 807, 808
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8070 1318992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 бер, 2023 21:53
Dollarman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.