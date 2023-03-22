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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:15
а ви з групи пустозвонів
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lamal
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:19
lamal написав:
а ви з групи пустозвонів
Я из группы - Теребеньки
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Додано: Сер 22 бер, 2023 18:39
Якщо тіло було придбане за курсом 36,9343 , то умовні втрати будуть $2707*(1-36,5686/36,9343)=$26,80
Відповідно, якщо доходність "стрьомного" депозиту перекриває можливі втрати за 1 цикл, то вкладатись має сенс, навіть якщо банк проіснує лише 3 місяці.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 20:13
Теребеньки - от слова теребить? 😁 Это карусельщики друг друга, что ли, теребят? 😁
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Andrey2512
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:22
100+ превращается в карусель, что бы дома не лежали у.е.
Уже в апреле народ начнёт обсуждать не курс в банке где лучше, а какие % банк даёт за дело на 3 мес.
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220468
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:34
220468 написав:
100+ превращается в карусель, что бы дома не лежали у.е.
Уже в апреле народ начнёт обсуждать не курс в банке где лучше, а какие % банк даёт за дело на 3 мес.
за 2-3% з ризиком втрати 1,5-2,5% хай краще лежать вдома.
Плюс витрати часу і проїзду. І ризики з мутними купюрами. І гопники.
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ScaryBee
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