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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:43

ОЗДП

  nekefer написав:они там по четверть от номинала торгуются

это да, но разве они неспроста так торгуются?)
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:52

  andrey_teteryatnik написав:Банк Восток — український комерційний банк. Належить компанії «Восток Капітал», акціонери якої — Костельман В.М. (Власник Fozzy Group), Мороховський В.В. і Мороховська Л.С.
https://bankvostok.com.ua/about#/

какая связь с агрессором?!? зачем зря нагнетать


большая часть украинского крупного бизнеса развивалась по проверенным
мафиозным схемам (российским)
грязные деньги отмывались через банки или официальный бизнес (типа Фоззи), с которых "честно" платили налоги
для открытие бизнеса использовали деньги донецких, днепровских кланов (а те в свою очередь пользовались деньгами тамбовской и других опг)

яркий пример Фирташ (чувак с образованием техникума за короткое время стал олигархом на русских деньгах)
https://www.radiosvoboda.org/a/26713160.html


про банк Восточный, Пивденный и про Одессу
https://kompromat1.pro/articles/194563- ... orohovskij
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 08:57

220468 хіба що ОВДП.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:09

  moveton написав:
  vkladchiik написав:бо як був у вас 1 долар, то і залишиться 1 долар.
все залежить від того, у якій валюті ви навіть не зберігаєте, а оцінюєте власні заощадження, в якій валюті ставите довгострокові цілі.

Абсолютно верно. Вот если за базу взять гривну, то сидение в долларе последний квартал было неслабо убыточным. Зато ОВГЗ неплохая штука - от них гривны только прибавляется и не важно что там с курсом доллара. А если буханку хлеба, то и в гривне и в долларе убыточно, но в долларе гораздо сильнее. И берущие разные базы друг друга не поймут :P


все всё поймут-не утрируйте

сидение на заборе-это отсутствие заработка
риск в грн. депозитах очень существенный
про 45 -это враки (или это курс Бердянска), больше 42.7 продать у нас никогда не было
даже в относительно спокойное время 2016-2021 рисковал на депо гривне
с марта по середину сентября (при том больше 80% денег были на коротких депо-до 1мес)
тогда на текущий 8% и на месячный 10-11%
откупился в августе и сентябре 2021 по 26,70грн за дол
а второе дно было с 1-12 ноября 2021 (26,00-26,07)-считал и считаю, что курс специально опустили, чтобы дать своим откупиться (как показала история-власть уже знала о неизбежности нападения с ноября 2021)

для себя решил, что пока не верну валюту с карусельных депо -связываться с гривной на 3 мес. под 15-16% грязными не буду, потому как не уверен в том, что прибыль со 100к будет выше 2к гривен за 3мес. (такие заработки меня не прельщают)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Какие ОВДП, Интерактив брокерс 4 % просто на остаток дает в баксе. Если уже сидеть на заборе то там. Хотя достаточно облигаций где % выше, надежных.
Я пока на заборе, буду ждать первых чисел и принимать для себя решение крутить дальше или нет. 50 баксов профита за 3 месяца с 2600 выглядят конечно не очень симпатично.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Shummi написав:Интерактив брокерс 4 % просто на остаток дает в баксе


Від 10 000 дол.США
V2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:55

После успешного контрнаступления курс может и к 37 грн опуститься
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54

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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:14

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ну і коли закінчиться цей геноцид карусельщиків?
ihorsic
 
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Чет 23 бер, 2023 16:05
emeta

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