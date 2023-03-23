это да, но разве они неспроста так торгуются?)
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Додано: Чет 23 бер, 2023 08:43
ОЗДП
Додано: Чет 23 бер, 2023 08:52
большая часть украинского крупного бизнеса развивалась по проверенным
мафиозным схемам (российским)
грязные деньги отмывались через банки или официальный бизнес (типа Фоззи), с которых "честно" платили налоги
для открытие бизнеса использовали деньги донецких, днепровских кланов (а те в свою очередь пользовались деньгами тамбовской и других опг)
яркий пример Фирташ (чувак с образованием техникума за короткое время стал олигархом на русских деньгах)
про банк Восточный, Пивденный и про Одессу
Додано: Чет 23 бер, 2023 09:09
все всё поймут-не утрируйте
сидение на заборе-это отсутствие заработка
риск в грн. депозитах очень существенный
про 45 -это враки (или это курс Бердянска), больше 42.7 продать у нас никогда не было
даже в относительно спокойное время 2016-2021 рисковал на депо гривне
с марта по середину сентября (при том больше 80% денег были на коротких депо-до 1мес)
тогда на текущий 8% и на месячный 10-11%
откупился в августе и сентябре 2021 по 26,70грн за дол
а второе дно было с 1-12 ноября 2021 (26,00-26,07)-считал и считаю, что курс специально опустили, чтобы дать своим откупиться (как показала история-власть уже знала о неизбежности нападения с ноября 2021)
для себя решил, что пока не верну валюту с карусельных депо -связываться с гривной на 3 мес. под 15-16% грязными не буду, потому как не уверен в том, что прибыль со 100к будет выше 2к гривен за 3мес. (такие заработки меня не прельщают)
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Какие ОВДП, Интерактив брокерс 4 % просто на остаток дает в баксе. Если уже сидеть на заборе то там. Хотя достаточно облигаций где % выше, надежных.
Я пока на заборе, буду ждать первых чисел и принимать для себя решение крутить дальше или нет. 50 баксов профита за 3 месяца с 2600 выглядят конечно не очень симпатично.
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:14
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Ну і коли закінчиться цей геноцид карусельщиків?
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