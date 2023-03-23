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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 18:57
Economist написав: ihorsic написав:
Ну і коли закінчиться цей геноцид карусельщиків?
Карусельники самі роблять геноцид, коли здають при курсі 38,5+.
Ну то суїцид тоді )
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Amethyst
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