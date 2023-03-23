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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 17:00
НАЗК внесло АТ "Райффайзенбанк" в список спонсоров терроризма! А вы говорите что рухнут Альянс или ВОСТОК! Сейчас никакой банк ни от чего не застрахован!
Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса на пути принятия решений по выходу банка с российского рынка. Напротив, Raiffeisen Bank остается активным участником банковского рынка России, конкурируя за увеличение кредитного портфеля.
Таким образом все эти факты и продолжение операций Raiffeisen Bank в России означают прямую поддержку и спонсирование терроризма", — отметили в агентстве.
ВКЛАДЧИКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!???
Востаннє редагувалось Долар по 4 грн
в Чет 23 бер, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:04
Долар по 4 грн написав:
НАЗК внесло АТ "Райффайзенбанк" в список спонсоров терроризма" А вы говорите что рухнут Альянс или ВОСТОК! Сейчас никакой банк ни от чего не застрахован! ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!
Ашан давно уже в списке, и что? Работали как и работают.
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Economist
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:05
Economist
Думаю инфа про АШАН не имеет такого значения, а вот банк, если АЙБОКС прикрыли по более мелочному вопросу, то хз что будет с Райфом. Тем более что они сейчас мутят с обменом активами в паРаше.
Мне как то фиолетово, я с Райфом не мучу!
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:09
Долар по 4 грн написав:
НАЗК внесло АТ "Райффайзенбанк" в список спонсоров терроризма!
Зато він найкращий в "Народний рейтинг банків України" https://finance.ua/ua/ratings/customer_ ... /banks/1/1
, на другому місці Сенс з мутною генеалогією
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Ой+
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:10
Долар по 4 грн якщо обмін виконають, то з рашки підуть. Але на рашці у них такі прибутки, що сумніваюсь, що так просто покинуть. Скільки там того сбера в європці.
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ScaryBee
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:17
ScaryBee
Так, Райф там міцно засів, надприбутки шаленні, не малі податки до бюджету країни агресора перераховує. І не менш важливо те що кацапи навряд чи захочуть його випускати, як ніяк показник для світу -дивіться, працюють з нами! Тепер все в залізних коках можновладців з НБУ!
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Долар по 4 грн
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:10
У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.
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Snower
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:52
Долар по 4 грн написав:
ВКЛАДЧИКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!???
та что они смогут с ним сделать? печатный станок сломается чтоб компенсировать выплаты того, сколько в нем хранится, не говоря уж о юр.лицах у которых там обороты на сотни млн грн
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kuzmich
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Додано: Чет 23 бер, 2023 18:57
Economist написав: ihorsic написав:
Ну і коли закінчиться цей геноцид карусельщиків?
Карусельники самі роблять геноцид, коли здають при курсі 38,5+.
Ну то суїцид тоді )
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Amethyst
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:19
Snower написав:
У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.
Ой, та не журіться:
Австріяцькому чи рашистському райфу також це рішення не фист зашкодить.
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Ой+
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