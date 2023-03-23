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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.

Все правильно думаєте.
У мене в січні закрилось відділення Райфу, яке працювало з 1999 року.
Все було чудово , по валюті взагалі без питань, хлопчина робив любу забаганку.
Райф збирає манатки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

  Долар по 4 грн написав:Economist Думаю инфа про АШАН не имеет такого значения, а вот банк, если АЙБОКС прикрыли по более мелочному вопросу, то хз что будет с Райфом. Тем более что они сейчас мутят с обменом активами в паРаше.
Мне как то фиолетово, я с Райфом не мучу! :mrgreen:


плохо себе представляете ЧТО такое Райф
говорил и говорю - бизнесу уважаемых людей не будет НИ ЧЕ ГО
на Лукойл посмотрите, это по Сенсу проведут
а Райф даже название менять не будут
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

  Ой+ написав:
  Snower написав:У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.

Ой, та не журіться:
В українському Райффайзен Банку заявили, що рішення НАЗК щодо групи RBI не вплине на його роботу https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/23/698380/

Австріяцькому чи рашистському райфу також це рішення не фист зашкодить.


Все одно страшнувато.
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