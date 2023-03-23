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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
Snower написав:
У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.
Все правильно думаєте.
У мене в січні закрилось відділення Райфу, яке працювало з 1999 року.
Все було чудово , по валюті взагалі без питань, хлопчина робив любу забаганку.
Райф збирає манатки.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
Долар по 4 грн написав:Economist
Думаю инфа про АШАН не имеет такого значения, а вот банк, если АЙБОКС прикрыли по более мелочному вопросу, то хз что будет с Райфом. Тем более что они сейчас мутят с обменом активами в паРаше.
Мне как то фиолетово, я с Райфом не мучу!
плохо себе представляете ЧТО такое Райф
говорил и говорю - бизнесу уважаемых людей не будет НИ ЧЕ ГО
на Лукойл посмотрите, это по Сенсу проведут
а Райф даже название менять не будут
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
Ой+ написав: Snower написав:
У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.
Ой, та не журіться:
Австріяцькому чи рашистському райфу також це рішення не фист зашкодить.
Все одно страшнувато.
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Чет 23 бер, 2023 22:37
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