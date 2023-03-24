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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.

Все правильно думаєте.
У мене в січні закрилось відділення Райфу, яке працювало з 1999 року.
Все було чудово , по валюті взагалі без питань, хлопчина робив любу забаганку.
Райф збирає манатки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

  Долар по 4 грн написав:Economist Думаю инфа про АШАН не имеет такого значения, а вот банк, если АЙБОКС прикрыли по более мелочному вопросу, то хз что будет с Райфом. Тем более что они сейчас мутят с обменом активами в паРаше.
Мне как то фиолетово, я с Райфом не мучу! :mrgreen:


плохо себе представляете ЧТО такое Райф
говорил и говорю - бизнесу уважаемых людей не будет НИ ЧЕ ГО
на Лукойл посмотрите, это по Сенсу проведут
а Райф даже название менять не будут
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00

  Ой+ написав:
  Snower написав:У мене в Райфі залишився один депозит, сподіваюся через тиждень встигну забрати.

Ой, та не журіться:
В українському Райффайзен Банку заявили, що рішення НАЗК щодо групи RBI не вплине на його роботу https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/23/698380/

Австріяцькому чи рашистському райфу також це рішення не фист зашкодить.


Все одно страшнувато.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:19

cohan Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International касательно выхода банка из России. Давление со стороны ЕЦБ появилось после того, как Джеймс О'Брайен, высокопоставленный чиновник по вопросам санкций Государственного департамента США, во время визита в Вену в феврале выразил обеспокоенность бизнесом банка в России.
Будем посмотреть! :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:26

Долар по 4 грн
,,Выразил обеспокоенность,, це якісь санкції на банк ? :mrgreen:
#тревожно :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:40

alex lem Еще раз повторюсь - Я С РАЙФОМ НЕ МУЧУ! Инфа для коллег Карусельщиков!
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