Все правильно думаєте.
У мене в січні закрилось відділення Райфу, яке працювало з 1999 року.
Все було чудово , по валюті взагалі без питань, хлопчина робив любу забаганку.
Райф збирає манатки.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
плохо себе представляете ЧТО такое Райф
говорил и говорю - бизнесу уважаемых людей не будет НИ ЧЕ ГО
на Лукойл посмотрите, это по Сенсу проведут
а Райф даже название менять не будут
Додано: Чет 23 бер, 2023 21:00
Все одно страшнувато.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:19
cohan Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International касательно выхода банка из России. Давление со стороны ЕЦБ появилось после того, как Джеймс О'Брайен, высокопоставленный чиновник по вопросам санкций Государственного департамента США, во время визита в Вену в феврале выразил обеспокоенность бизнесом банка в России.
Будем посмотреть!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:26
Долар по 4 грн
,,Выразил обеспокоенность,, це якісь санкції на банк ?
#тревожно
Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:40
alex lem Еще раз повторюсь - Я С РАЙФОМ НЕ МУЧУ! Инфа для коллег Карусельщиков!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:39
Додано: П'ят 24 бер, 2023 14:59
alex lem
Сам маю декілька котлет там і найближча в травні і теж трохи переживаю. Ну в ігршому випадку буде Фонд віддавати по курсу НБУ. Але знову ж таки немає ніяких предпосилів до ліквідації. Он гляньте в той список в якому є Метро, хоч одне Метро закрилось ? Реально можна буде кіпішувати коли інфа про ліквідацію буде. Але на всякий нові котлети туда закидувати не буду.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 15:43
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