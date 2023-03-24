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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:43
alex lem
біля мене гарні відділення привату, тут тільки валюту і забирають і пенсіонери туди не доходять, хіба що забирати валюту ... так що дуже суб'єктивна ваша думка
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