Додано: Суб 25 бер, 2023 10:39

mephala написав: 220468 написав: Народ смотрю упёрся вложения в Восток. Да уже какая разница в какой банк?

Плюс - минус 20 баксов. Карусель была хороша вначале, когда сливки сбивали от полторушки баксов, а сейчас по барабану, лишь бы банк был стабильным, для сохранения. Народ скоро начнёт считать центы по процентам... Народ смотрю упёрся вложения в Восток. Да уже какая разница в какой банк?Плюс - минус 20 баксов. Карусель была хороша вначале, когда сливки сбивали от полторушки баксов, а сейчас по барабану, лишь бы банк был стабильным, для сохранения. Народ скоро начнёт считать центы по процентам...



если подходить к вопросу в абсолютных единицах то и сейчас можно сбивать от полторушки баксов если подходить к вопросу в абсолютных единицах то и сейчас можно сбивать от полторушки баксов

Да можно вложиться во все банки и получить предположим трёшку. Только если посчитать сумму вложения и обратку по процентам, то есть др. варианты выше доходность.Если вначале карусели из двадцатки зелени можно было заработать более 1700 баксов, то сейчас и 600 баксов не дотянет.Всё, что меньше 500 баксов, то вообще не стоит замарачиваться и высасывать... Или получишь 470 баксов или 500, какая разница, здесь уже должен быть принцип удобности, т.е. меньше топчим кеды, но и конечно считаем сумму вложения и сумму выдачи. Сейчас 20 штук можно размещать более доходно, но а если всё же кто то хочет вложиться в карусель, то не надо уже смешить людей, где доход выше в 20 баксов из 20 штук..