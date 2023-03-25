alex lem
біля мене гарні відділення привату, тут тільки валюту і забирають і пенсіонери туди не доходять, хіба що забирати валюту ... так що дуже суб'єктивна ваша думка
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 21:43
alex lem
біля мене гарні відділення привату, тут тільки валюту і забирають і пенсіонери туди не доходять, хіба що забирати валюту ... так що дуже суб'єктивна ваша думка
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:23
Народ смотрю упёрся вложения в Восток. Да уже какая разница в какой банк?
Плюс - минус 20 баксов. Карусель была хороша вначале, когда сливки сбивали от полторушки баксов, а сейчас по барабану, лишь бы банк был стабильным, для сохранения. Народ скоро начнёт считать центы по процентам...
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:31
если подходить к вопросу в абсолютных единицах то и сейчас можно сбивать от полторушки баксов
Додано: Суб 25 бер, 2023 10:39
Да можно вложиться во все банки и получить предположим трёшку. Только если посчитать сумму вложения и обратку по процентам, то есть др. варианты выше доходность.
Если вначале карусели из двадцатки зелени можно было заработать более 1700 баксов, то сейчас и 600 баксов не дотянет.
Всё, что меньше 500 баксов, то вообще не стоит замарачиваться и высасывать... Или получишь 470 баксов или 500, какая разница, здесь уже должен быть принцип удобности, т.е. меньше топчим кеды, но и конечно считаем сумму вложения и сумму выдачи. Сейчас 20 штук можно размещать более доходно, но а если всё же кто то хочет вложиться в карусель, то не надо уже смешить людей, где доход выше в 20 баксов из 20 штук..
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:19
в начале карусели при ограничении 50К гривен эти 16-17 банков еще наковырять нужно было.
а чем больше банков - тем больше средний курс размещения на депо.
так что было не так все просто как вы тут рисуете.
только с октября когда подняли лимит до 100К можно було уменьшить количество банков улучшив средний курс размещения. но с октября и курс уже выше 40,6 не поднимался а реально еще поймать его нужно было.
так что на калькуляторе может все и красиво а вот в жизни немного не так радужно.
ЗЫ
хотя если вы считаете по самому выгодному банку а потом масштабируете на 20К зелени то канеш красиво выходит.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:23
В карусели со второго дня после объявления Акции дважды получил более 1500 баксов. В первые дни привлёк жену и родителей. Второй круг самостоятельно вложился.
Третий круг уже пошёл на спад менее 1200баксов. След. круг уже всё - карусель будет крутить детей на детск. площадке...))
Востаннє редагувалось 220468 в Суб 25 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:26
220468
а вначале было просто речь про 1700. я же говорю - не все так просто
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:30
Все Акции всегда хороши для первооткрывателей. Они рискуют, но и снимают сливки. Остальные только смотрят. Первооткрыватели покидают Акцию и переходят в др., смотрящие только начинают входить в старые акции и остаются постоянно с кисляком....
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:32
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Ігоре Олексійовичу та на форумі уже практично всі знають який ви "карусельний молодець". Не зрозуміло лише ваше постійне переливання "з пустого в порожнє" - ну подобається комусь розміщувати депо заробивши зайві 20$ - вам то що до того? Чому так болісно реагуєте? Ви ж судяи з ваших дописів знаєте більш грошовиті місця - то що ви тут досі робите? Тут того доходу що був на самому початку вже нема і скоріш за усе вже не буде. То який сенс перемивати те, що було колись. "Заробляти далі там де є така можливість" - мені здається саме така повинна бути тактика успішної людини. А "ходити навкруги того місця де колись було доходно, згадуючи минуле" - це інструментарій дещо іншого типу - підприємців-невдах. Ви ж бо не такий, правда?
Зараз переглядають цей форум: bems654556 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|