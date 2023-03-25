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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:40
Меня зовут не Игорь Алексеевич.
Люди обсуждают карусель, которая уже не приносит доход. На лето предлагаю людям рассмотреть депозиты в грн. Снятие дел и процентов в июле, начале августа принесёт больше доход. Курс к лету будет прибл. равен 38 и даже местами опустится к 37,85 и офиц. будет таким же.
Если карусель останется, то тогда выгодно крутить её с сентября.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:51
Уже сейчас это не карусель с доходами, а просто обычное сохранение у.е., кто не хочет держать их дома.
Акция - карусель была хороша именно тем, что получаем хороший кэш. И тогда действительно интересно было получать или вложиться в одни банки и получить 1700баксов или вложиться и получить 1400баксов. А сегодня нормальные банки уже выравняли свои условия и народ ринулся в риски. Поэтому и предлагаю людям немного задуматься не над процентами в 20 баксов, а в фин. надёжность банков. К лету 100пудов из тех кого яро сейчас обсуждают по низкому курсу ляжет под ВА.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:22
220468 написав:
Меня зовут не Игорь Алексеевич.
Люди обсуждают карусель, которая уже не приносит доход. На лето предлагаю людям рассмотреть депозиты в грн. Снятие дел и процентов в июле, начале августа принесёт больше доход. Курс к лету будет прибл. равен 38 и даже местами опустится к 37,85 и офиц. будет таким же.
Если карусель останется, то тогда выгодно крутить её с сентября.
Дивно, а пишете один в один як Ігор Олексійович, і дата реєстрації якраз збігається з баном вашого попереднього ніка. І продуктивність написання повідомлень як для людини яка тільки зареєструвалась на новому для себе форумі просто вражає, і як і він ви з перших днів каруселите (залучивши родичів) і так само кепкуєте з тих хто не каруселив як ви з перших днів... Втім може я й помилився - і ви дійсно ви не той самий не Ігор Олексійович а інший не такий самий
. Втім це питання більше для модераторів - подивитись перевірити чи не обходить хтось їх бан.
І ще одна схожість - ви як і він не даєте людям розумних порад. Зайти в гривню на депо - наразі достатньо лячно. Той хто має 20000 баксів і нічого не робитиме у будь якому випадку матиме надалі саме цю суму і саме в баксах. А хто перекинеться у гривню має розуміти що прийме на себе суттєві валютні ризики. Скільки там в гривні банки по депо наразі обіцяють? 15-17-18 брудними? Так усього лиш невеличкий стрибочок курсу і вся ця дохідність накриється. А за вікном війна, кінця якій наразі на жаль поки не видно. І за цих умов з курсом може трапитись що завгодно. Тому особисто я б агітувати когось переходити у гривню за таким умов точно не став би. Ризики втратити на курсі на мій погляд не співставно вищі від перспективи заробити на процентах. Втім в таких питаннях у будь якому випадку треба не на чужий розум розраховувати а жити власним. Бо радники потім з форуму зникають або ніки міняють а підсумковий фінансовий результат лишається з вами назавжди
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Alien
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:29
Не знаю - "кожен дуркує по своєму"©))
- але для мене все просто:
Встановив для себе планку 38,50!(на здачу)
- від цієї цифри і вище - ясна річ, що продовжую каруселити(тобто, це робить моя дружина)
- якщо появиться вільна гривня, а курс буде, наприклад, 38,20 - то думаю, що розміщу гривневий депо на 3міс.(от зараз появилось трохи вільної гривні, але лише "пів котлети", то прилаштував на 1міс. на гривнедепо під 12% в а-банці)
- якщо зняла дружина долари з депо, а курс на моменті, 38,2 - то НЕ здає їх, а просто чекає моєї подальшої команди)) - як он було на початку місяця, що зняла і тримала, поки не підвищився курс до 38,55 - аж тоді знову закинула на карусель(хоч курс потім ще підвищився на 10-15копійок)
- ну, але хто ж знає наперед?))
А в кого інша стратегія - будь ласка, діліться!
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Успіх
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:39
Успіх написав:
А в кого інша стратегія - будь ласка, діліться!
Гривню на 3 місяці? Надто сміливо. Від сили - на 14 днів. Короткі депозити, з можливістю швидко висмикнути - наше усе.
"Каруселі" стали своєрідним наркотиком. Розумію... Але рано чи пізно почнеться ломка...
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:48
Искатель написав:
Гривню на 3 місяці? Надто сміливо
Ну я ж в ЗСУ! Тому маю бути сміливим!)))
Просто, якщо є умовно 20 000$ на каруселі, а тут поступила свіжа гривня 50-100К - то небачу нічого такого надзвичайно страшного, щоб її розмістити на 3міс. під 15% річних.
Хоч і обмінювати отих умовних 20Кдол. на грн і кидати їх на 3міс. гривнедепо - теж не має бажання/немає сенсу))
- це лише створить зайвий ризик/додатковий менінгіт
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