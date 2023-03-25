Додано: Суб 25 бер, 2023 12:22

220468 написав: Меня зовут не Игорь Алексеевич.

Люди обсуждают карусель, которая уже не приносит доход. На лето предлагаю людям рассмотреть депозиты в грн. Снятие дел и процентов в июле, начале августа принесёт больше доход. Курс к лету будет прибл. равен 38 и даже местами опустится к 37,85 и офиц. будет таким же.

Если карусель останется, то тогда выгодно крутить её с сентября. Меня зовут не Игорь Алексеевич.Люди обсуждают карусель, которая уже не приносит доход. На лето предлагаю людям рассмотреть депозиты в грн. Снятие дел и процентов в июле, начале августа принесёт больше доход. Курс к лету будет прибл. равен 38 и даже местами опустится к 37,85 и офиц. будет таким же.Если карусель останется, то тогда выгодно крутить её с сентября.

Дивно, а пишете один в один як Ігор Олексійович, і дата реєстрації якраз збігається з баном вашого попереднього ніка. І продуктивність написання повідомлень як для людини яка тільки зареєструвалась на новому для себе форумі просто вражає, і як і він ви з перших днів каруселите (залучивши родичів) і так само кепкуєте з тих хто не каруселив як ви з перших днів... Втім може я й помилився - і ви дійсно ви не той самий не Ігор Олексійович а інший не такий самий. Втім це питання більше для модераторів - подивитись перевірити чи не обходить хтось їх бан.І ще одна схожість - ви як і він не даєте людям розумних порад. Зайти в гривню на депо - наразі достатньо лячно. Той хто має 20000 баксів і нічого не робитиме у будь якому випадку матиме надалі саме цю суму і саме в баксах. А хто перекинеться у гривню має розуміти що прийме на себе суттєві валютні ризики. Скільки там в гривні банки по депо наразі обіцяють? 15-17-18 брудними? Так усього лиш невеличкий стрибочок курсу і вся ця дохідність накриється. А за вікном війна, кінця якій наразі на жаль поки не видно. І за цих умов з курсом може трапитись що завгодно. Тому особисто я б агітувати когось переходити у гривню за таким умов точно не став би. Ризики втратити на курсі на мій погляд не співставно вищі від перспективи заробити на процентах. Втім в таких питаннях у будь якому випадку треба не на чужий розум розраховувати а жити власним. Бо радники потім з форуму зникають або ніки міняють а підсумковий фінансовий результат лишається з вами назавжди