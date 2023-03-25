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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:40

Меня зовут не Игорь Алексеевич.
Люди обсуждают карусель, которая уже не приносит доход. На лето предлагаю людям рассмотреть депозиты в грн. Снятие дел и процентов в июле, начале августа принесёт больше доход. Курс к лету будет прибл. равен 38 и даже местами опустится к 37,85 и офиц. будет таким же.
Если карусель останется, то тогда выгодно крутить её с сентября.
220468
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:51

Уже сейчас это не карусель с доходами, а просто обычное сохранение у.е., кто не хочет держать их дома.
Акция - карусель была хороша именно тем, что получаем хороший кэш. И тогда действительно интересно было получать или вложиться в одни банки и получить 1700баксов или вложиться и получить 1400баксов. А сегодня нормальные банки уже выравняли свои условия и народ ринулся в риски. Поэтому и предлагаю людям немного задуматься не над процентами в 20 баксов, а в фин. надёжность банков. К лету 100пудов из тех кого яро сейчас обсуждают по низкому курсу ляжет под ВА.
220468
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:22

  220468 написав:Меня зовут не Игорь Алексеевич.
Люди обсуждают карусель, которая уже не приносит доход. На лето предлагаю людям рассмотреть депозиты в грн. Снятие дел и процентов в июле, начале августа принесёт больше доход. Курс к лету будет прибл. равен 38 и даже местами опустится к 37,85 и офиц. будет таким же.
Если карусель останется, то тогда выгодно крутить её с сентября.

Дивно, а пишете один в один як Ігор Олексійович, і дата реєстрації якраз збігається з баном вашого попереднього ніка. І продуктивність написання повідомлень як для людини яка тільки зареєструвалась на новому для себе форумі просто вражає, і як і він ви з перших днів каруселите (залучивши родичів) і так само кепкуєте з тих хто не каруселив як ви з перших днів... Втім може я й помилився - і ви дійсно ви не той самий не Ігор Олексійович а інший не такий самий ;). Втім це питання більше для модераторів - подивитись перевірити чи не обходить хтось їх бан.
І ще одна схожість - ви як і він не даєте людям розумних порад. Зайти в гривню на депо - наразі достатньо лячно. Той хто має 20000 баксів і нічого не робитиме у будь якому випадку матиме надалі саме цю суму і саме в баксах. А хто перекинеться у гривню має розуміти що прийме на себе суттєві валютні ризики. Скільки там в гривні банки по депо наразі обіцяють? 15-17-18 брудними? Так усього лиш невеличкий стрибочок курсу і вся ця дохідність накриється. А за вікном війна, кінця якій наразі на жаль поки не видно. І за цих умов з курсом може трапитись що завгодно. Тому особисто я б агітувати когось переходити у гривню за таким умов точно не став би. Ризики втратити на курсі на мій погляд не співставно вищі від перспективи заробити на процентах. Втім в таких питаннях у будь якому випадку треба не на чужий розум розраховувати а жити власним. Бо радники потім з форуму зникають або ніки міняють а підсумковий фінансовий результат лишається з вами назавжди
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:29

Стратегія стратегічного стратега©)))

Не знаю - "кожен дуркує по своєму"©))
- але для мене все просто:
Встановив для себе планку 38,50!(на здачу)
- від цієї цифри і вище - ясна річ, що продовжую каруселити(тобто, це робить моя дружина)
- якщо появиться вільна гривня, а курс буде, наприклад, 38,20 - то думаю, що розміщу гривневий депо на 3міс.(от зараз появилось трохи вільної гривні, але лише "пів котлети", то прилаштував на 1міс. на гривнедепо під 12% в а-банці)
- якщо зняла дружина долари з депо, а курс на моменті, 38,2 - то НЕ здає їх, а просто чекає моєї подальшої команди)) - як он було на початку місяця, що зняла і тримала, поки не підвищився курс до 38,55 - аж тоді знову закинула на карусель(хоч курс потім ще підвищився на 10-15копійок) :) - ну, але хто ж знає наперед?))

А в кого інша стратегія - будь ласка, діліться! :)
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:39

  Успіх написав:А в кого інша стратегія - будь ласка, діліться! :)


Гривню на 3 місяці? Надто сміливо. Від сили - на 14 днів. Короткі депозити, з можливістю швидко висмикнути - наше усе.
"Каруселі" стали своєрідним наркотиком. Розумію... Але рано чи пізно почнеться ломка...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:48

Стратегія стратегічного стратега©))) ч.2

  Искатель написав:Гривню на 3 місяці? Надто сміливо
Ну я ж в ЗСУ! Тому маю бути сміливим!)))

Просто, якщо є умовно 20 000$ на каруселі, а тут поступила свіжа гривня 50-100К - то небачу нічого такого надзвичайно страшного, щоб її розмістити на 3міс. під 15% річних.
Хоч і обмінювати отих умовних 20Кдол. на грн і кидати їх на 3міс. гривнедепо - теж не має бажання/немає сенсу))
- це лише створить зайвий ризик/додатковий менінгіт ;)
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:06

  Успіх написав:
  Искатель написав:Гривню на 3 місяці? Надто сміливо
Ну я ж в ЗСУ! Тому маю бути сміливим!)))

Просто, якщо є умовно 20 000$ на каруселі, а тут поступила свіжа гривня 50-100К - то небачу нічого такого надзвичайно страшного, щоб її розмістити на 3міс. під 15% річних.
Хоч і обмінювати отих умовних 20Кдол. на грн і кидати їх на 3міс. гривнедепо - теж не має бажання/немає сенсу))
- це лише створить зайвий ризик/додатковий менінгіт ;)


20 кусков меняй, далее ложить в банк и иметь доход прибл. 500баксов за три мес. - геморрой.
Я думаю, кто с головой, то найдёт лучше им применения. Та же грн. через 3 мес. принесёт больше и меньше телодвижений.
А война - риски???. Так при любой ситуации есть риск. Мы постоянно живём в финанс. рисках или кто то живёт по др.??? У кого есть реальные деньги, он ими крутит ежемесячно, еженедельно, ежеменутно и всегда тогда есть риски ....
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:12

Я думаю многие помнят 14 год. Скачок к 40 и потом откат к 25... Хотя и я и многие ждали 50 и говорили грн.- пипец.... Как бы сейчас не повторилась летом похожая ситуация. А тем более нас у.е. заливают ежем. партнёры. Осень возможно и опять будет подъем, сейчас уже только вниз. А тем более фермеры сейчас тоже начнут спускать свои у.е.
Я не агитирую - я пишу, что Акции пришёл пипец, т.к. акция подразумевает увеличенный доход, а сейчас карусель переходит просто в замену старых дол. на новые, если для кого то это так важно.
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