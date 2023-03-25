RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:40

коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 21.04.11
Подякував: 822 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:43

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ніколи подібного не було... А що за банк???
ihorsic
 
Повідомлень: 872
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:55

  uaprofi написав:коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"

В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:15

  uaprofi написав:коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"

В мене було коли дрібна одна з банкнот була тройшки не айс (на 20тці по краю риска ручкою на 3 мм не сподобалась). В решті випадків відмовляли лише у разі коли в них у наявності були дрібні: "Не треба в мене є". Ота аргументацію що вам привели - маячня - немає такої в банків заборони на приймання "здачі" платіжних банкнот дрібних номіналів. Центи та монети взагалі - банки можуть не приймать (а можуть і приймать - тут вирішує головний банк - але частіше не приймають). А ось банкноти... то вас касир хотіла на покупку 9 чи продажу 91 баксів хотіла розкрутити
Alien
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:25

  uaprofi написав:коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
в мене колись так в приваті було , відмовились 50 брати , щоб 100 видати (пояснили це тим , що в касі є тільки долари для видачі депозитів , а для обміну , ще ніхто долари не здавав )
lamal
 
Повідомлень: 303
З нами з: 11.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:36

  FinTech написав:В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.


с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.

такой отказ, это вообше правомерно?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 21.04.11
Подякував: 822 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:42

  uaprofi написав:
  FinTech написав:В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.


с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.

такой отказ, это вообше правомерно?
ну докупить ви можете тільки з отриманням через 3 місяці )) (яке відділення райфа?)
lamal
 
Повідомлень: 303
З нами з: 11.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:51

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  lamal написав:ну докупить ви можете тільки з отриманням через 3 місяці )) (яке відділення райфа?)

Может сразу купить в кассе по коммерческому курсу. Через три месяца получают только конвертдепозиты, валюта на которые покупается явно не через кассу.
lara_08
 
Повідомлень: 646
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 18:58

  uaprofi написав:
  FinTech написав:В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.


с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.

такой отказ, это вообше правомерно?

Помню мне лет двадцать назад кассир в Укрсоцбанке говорила, что она должна выдавать клиенту такую сумму как указано в документе. Типа так по инструкции у них положено. Она не имеет права брать мелкие деньги, т.к. на это внесение денег нет документа. Больше нигде никогда такого не встречала.
lara_08
 
Повідомлень: 646
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, lara_08 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 810, 811, 812
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8112 1338915
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 бер, 2023 17:46
ihorsic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7072)
25.03.2023 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.