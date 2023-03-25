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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 17:40
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
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uaprofi
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:43
Ніколи подібного не було... А що за банк???
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ihorsic
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:55
uaprofi написав:
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
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FinTech
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:15
uaprofi написав:
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
В мене було коли дрібна одна з банкнот була тройшки не айс (на 20тці по краю риска ручкою на 3 мм не сподобалась). В решті випадків відмовляли лише у разі коли в них у наявності були дрібні: "Не треба в мене є". Ота аргументацію що вам привели - маячня - немає такої в банків заборони на приймання "здачі" платіжних банкнот дрібних номіналів. Центи та монети взагалі - банки можуть не приймать (а можуть і приймать - тут вирішує головний банк - але частіше не приймають). А ось банкноти... то вас касир хотіла на покупку 9 чи продажу 91 баксів хотіла розкрутити
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Alien
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:25
uaprofi написав:
коллеги встречалась ли Вам при возврате депозитов ситуация, когда кассир "не хочет" брать ваши доллары "на сдачу". причём у кассира нет претензий купюрам - просто заявляет что: "так нельзя".
Т.е. к примеру ситуация - в кассе есть только сотки, мне нужно получить $191 - мне предлагают либо сдавать 91, либо докупать 9.
брать мои 9 чтобы выдать 200 не хотят - аргументирую что "так нельзя"
в мене колись так в приваті було , відмовились 50 брати , щоб 100 видати (пояснили це тим , що в касі є тільки долари для видачі депозитів , а для обміну , ще ніхто долари не здавав )
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lamal
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:36
FinTech написав:
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
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uaprofi
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:42
uaprofi написав: FinTech написав:
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
ну докупить ви можете тільки з отриманням через 3 місяці )) (яке відділення райфа?)
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lamal
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:51
lamal написав:
ну докупить ви можете тільки з отриманням через 3 місяці )) (яке відділення райфа?)
Может сразу купить в кассе по коммерческому курсу. Через три месяца получают только конвертдепозиты, валюта на которые покупается явно не через кассу.
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lara_08
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Додано: Суб 25 бер, 2023 18:58
uaprofi написав: FinTech написав:
В основном, "так нельзя" - это про центы. Возможно изредка - купюры 1 и 2.
С номиналом 5+ проблем уже точно не должно быть.
с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
Помню мне лет двадцать назад кассир в Укрсоцбанке говорила, что она должна выдавать клиенту такую сумму как указано в документе. Типа так по инструкции у них положено. Она не имеет права брать мелкие деньги, т.к. на это внесение денег нет документа. Больше нигде никогда такого не встречала. Возможно формально она права. Банк должен обеспечить выдачу запрашиваемой суммы.
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lara_08
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:24
mephala написав: 220468 написав:
Я думаю многие помнят 14 год. Скачок к 40 и потом откат к 25... Хотя и я и многие ждали 50 и говорили грн.- пипец.... Как бы сейчас не повторилась летом похожая ситуация. А тем более нас у.е. заливают ежем. партнёры. Осень возможно и опять будет подъем, сейчас уже только вниз. А тем более фермеры сейчас тоже начнут спускать свои у.е.
Я не агитирую - я пишу, что Акции пришёл пипец, т.к. акция подразумевает увеличенный доход, а сейчас карусель переходит просто в замену старых дол. на новые, если для кого то это так важно.
ви свої 20К вже перевели в гривну на три місяці?
Процесс пошёл с пятницы и до конца марта идут возвраты дол., то переходить буду в грн.
Буду комбинировать, часть 3 мес., часть на свободный или появляются сейчас депозиты 3-7 дней.
И дело открывать в грн. в тех банках, где онлайн можно открыть карусель, если пойдёт что то не так в стране, что бы всё моментально поменять грн. на дол.в онлайне.
Спорт не плохие сейчас проценты на 3 мес. Удобно Сепом за 000грн переводить в др. банки и далее онлайн карусель.
У кого какие есть предложения грн.депоз. по банкам на 3 мес. или 3-7 дней, но что бы они участвовали в онлайн каруселях или бесплатные переводы от 100тыс грн на др. банки???
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