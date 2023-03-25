uaprofi написав:с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
Аспект "не брать на сдачу" нормативной базой не регулируется.
Формально кассир может выполнять внутр. распоряжение банка, которое выдавать не запрещено.
Поэтому немаловажную роль играет устная договоренность.
В Райфе не рекомендуется рядовым сотрудникам отступать от полученных сверху внутр. инструкций. Но это не означает, что они табу. Например: открытие конверт депо по курсу банка/НБУ, выдача 2700/2734 по курсу НБУ.