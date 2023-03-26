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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 бер, 2023 23:09
uaprofi написав:
с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.
а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.
с купюрами один или два доллара они точно работают.
банк - Райф Киев
попросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"
претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.
такой отказ, это вообше правомерно?
Аспект "не брать на сдачу" нормативной базой не регулируется.
Формально кассир может выполнять внутр. распоряжение банка, которое выдавать не запрещено.
Поэтому немаловажную роль играет устная договоренность.
В Райфе не рекомендуется рядовым сотрудникам отступать от полученных сверху внутр. инструкций. Но это не означает, что они табу. Например: открытие конверт депо по курсу банка/НБУ, выдача 2700/2734 по курсу НБУ.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 02:07
начните с
220468 написав:
У кого какие есть предложения грн.депоз. по банкам на 3 мес. или 3-7 дней, но что бы они участвовали в онлайн каруселях или бесплатные переводы от 100тыс грн
на др. банки???
таких что можно внести нал и разослать бесплатно - штук 7
по депо при этом с норм проц - ровно два: Альфа и Агропросперис, Альфа еще и порезана по месячному выходу СЭПом
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cohan
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Додано: Нед 26 бер, 2023 08:52
220468
Логично,
я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 09:00
cohan написав:
начните с
220468 написав:
У кого какие есть предложения грн.депоз. по банкам на 3 мес. или 3-7 дней, но что бы они участвовали в онлайн каруселях или бесплатные переводы от 100тыс грн
на др. банки???
таких что можно внести нал и разослать бесплатно - штук 7
по депо при этом с норм проц - ровно два: Альфа и Агропросперис, Альфа еще и порезана по месячному выходу СЭПом
алла 100.000 р2р и 200.000 сэп
внутрибанк 500.000, на жену и родственников если открыть 20.000 обернуть хватит)
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alexanderbukin93
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Додано: Нед 26 бер, 2023 09:55
Рассматриваю
Спорт
Аккорд
Юнекс
Буду смотреть и др. Распихивать буду по 100тыс, что бы легко было вывезти или перекинуть сразу на карусель, если что то не так будет летом.
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220468
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Додано: Нед 26 бер, 2023 10:01
220468 ЮНЕКС И СЕНС вроде бы как условие минимум 250к для размещения на депо грн?
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Додано: Нед 26 бер, 2023 10:05
Долар по 4 грн написав:220468
ЮНЕКС И СЕНС вроде бы как условие минимум 250к для размещения на депо грн?
Юнекс в таблице 93дня от 5 до 250тыс - 18%, от 250тыс. - 18,25%
Есть так же 7,14,32 дня
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220468
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Додано: Нед 26 бер, 2023 10:09
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