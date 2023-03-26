uaprofi написав:

с мелочью (монетами) понятно - это обычно прописано в ДКБО или договоре вклада.а что с купюрами 1 и 2 доллара? негде не встречал чтобы такое было прописано.с купюрами один или два доллара они точно работают.банк - Райф Киевпопросил кассира ссылку на что нибудь, кроме как "так нельзя" - к примеру на пункт ДКБО и был вежливо послан с тем что если я не хочу продавать или докупать, до имеющихся у них купюр, то они подготовят требуемый остаток к выдаче для меня в другой день и записала мой заказ в "тетрадку"претензий к моим купюрам у кассира не было - так как она их даже не смотрела.такой отказ, это вообше правомерно?