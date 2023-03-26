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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:01

Так сейчас именно и считают в карусели где выгодно получить 20 баксов и лезут все в Восток. Завтра полезут в Мотор. Средний курс в нормальных банках 37,42
Тот же Восток - только для пенсионеров, готовые успеть всё сделать до 9.30. А если тревоги, то можно неделями ходить в банк и смотреть на вывеску. :roll:
И если ранее все надеялись на возращение курса 40,4, потом хотя бы 39, то с приближением лета понятно, что курс будет не более 38, а то местами и 37,8
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:20

  mephala написав:
  Долар по 4 грн написав:220468 Логично, :!: я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:


в смысле?
18,25 грязными это 14,69 чистыми. выходит за 3 месяца 3672 грн с 100К.
как я понял вы взяли лучшее предложение на рынке для гривны. тогда возьмем лучшее предложение для карусели (Восток, МИБ) в которых выходит на сегодня 3276 грн.
где вы увидели на пару тысяч больше то? ради 400 грн слазить с забора?

Весьма забавно...
Не открывать конверт в Востоке по причине ненадежности, в сравнении с Приватом, аргументируя, что погоня за лишними 10-20$ не стоит возможной мороки с ФГВФЛ.
И при этом, ради все тех же 10-20$, в военное время, когда ситуация может измениться в любую секунду, переложиться в гривну на 3мес.
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:51

Неясность по курсу и войне было до осени 22г.
Сейчас уже более всё прогнозируемо, валюта заходит потоком, аграрии и рынок зерна работает, поэтому лето проходим без потрясений.
Карусель почитайте ветку начало августа 22г. Там в эту Акцию верили минимум участников, все остальные ждуны подключились осенью. Сейчас то же самое, ждуны только поверили в карусель, а первооткрыватели покидают карусель. И всё по кругу - на хрена, не выгодно ФГ и слово у всех - война, что тогда при каруселях в дол, что сейчас в грн.
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