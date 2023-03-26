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Додано: Нед 26 бер, 2023 10:47
Юнекс
Минфин
Финансы
https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... 3&sort=0.1
Аккорд даёт -17%
Спорт 16% + 1,2% от Минфина
Рада - 17,5%
Востаннє редагувалось 220468 в Нед 26 бер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 бер, 2023 11:42
в смысле?
18,25 грязными это 14,69 чистыми. выходит за 3 месяца 3672 грн с 100К.
как я понял вы взяли лучшее предложение на рынке для гривны. тогда возьмем лучшее предложение для карусели (Восток, МИБ) в которых выходит на сегодня 3276 грн.
где вы увидели на пару тысяч больше то? ради 400 грн слазить с забора?
Додано: Нед 26 бер, 2023 12:01
Так сейчас именно и считают в карусели где выгодно получить 20 баксов и лезут все в Восток. Завтра полезут в Мотор. Средний курс в нормальных банках 37,42
Тот же Восток - только для пенсионеров, готовые успеть всё сделать до 9.30. А если тревоги, то можно неделями ходить в банк и смотреть на вывеску.
И если ранее все надеялись на возращение курса 40,4, потом хотя бы 39, то с приближением лета понятно, что курс будет не более 38, а то местами и 37,8
Додано: Нед 26 бер, 2023 12:20
Весьма забавно...
Не открывать конверт в Востоке по причине ненадежности, в сравнении с Приватом, аргументируя, что погоня за лишними 10-20$ не стоит возможной мороки с ФГВФЛ.
И при этом, ради все тех же 10-20$, в военное время, когда ситуация может измениться в любую секунду, переложиться в гривну на 3мес.
Додано: Нед 26 бер, 2023 12:51
Неясность по курсу и войне было до осени 22г.
Сейчас уже более всё прогнозируемо, валюта заходит потоком, аграрии и рынок зерна работает, поэтому лето проходим без потрясений.
Карусель почитайте ветку начало августа 22г. Там в эту Акцию верили минимум участников, все остальные ждуны подключились осенью. Сейчас то же самое, ждуны только поверили в карусель, а первооткрыватели покидают карусель. И всё по кругу - на хрена, не выгодно ФГ и слово у всех - война, что тогда при каруселях в дол, что сейчас в грн.
Додано: Нед 26 бер, 2023 13:45
Re: Клуб 100К - Теребеньки
первооткрыватели покидают карусель в направлении гривнедепо в погоне за 10-20 баксами?
Додано: Нед 26 бер, 2023 14:01
Они покидают карусель не в пагоне за 10-20 баксов, а именно, что доход получается уже 10 -20 баксов. Уж лучше держать в грн. частично на 7 дней, частично свободные средства, частично мес, частично 3 мес. Весна - начало лето самое время работать в грн. Время бизнеса настаёт после зимней спячки, а для гривны именно сейчас наступает время спячки. Оперативно можно провернуть несколько дел. Для безнала как раз всем нужна грн. И всегда есть пути отхода или заходим в карусель или держим в грн. на дело - счёте или грн. работает в бизнесе. Поэтому грн. если лень поднимать попу даст немного больше, чем дол., а если попадёт хорошая пропозиция, то оперативно можно её применить.
Т.е дол. сейчас мёртвый груз. грн - тот же доход или даже немного выше, но есть манёвр в её снятии и движении, главное правильно всё распределить по срокам и свободному движению на счетах.
Додано: Нед 26 бер, 2023 14:18
Игорь Алексеевич, а вам не стремно в Юнекс. Он вроди фигурировал в тех недавних проблемных банках что и Айбокс и Газмяс и др. Или все таки проценты перевешивают ?
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