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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:09

:!: 220468 А что за таблица? Можжно ссылку, спс!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:47

  Долар по 4 грн написав::!: 220468 А что за таблица? Можжно ссылку, спс!

Юнекс

https://unexbank.ua/storage/uploads/73b ... vy-VSI.pdf

Минфин
https://minfin.com.ua/deposits/?term=92

Финансы
https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... 3&sort=0.1

Аккорд даёт -17%
Спорт 16% + 1,2% от Минфина
Рада - 17,5%
Востаннє редагувалось 220468 в Нед 26 бер, 2023 11:55, всього редагувалось 1 раз.
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 11:42

  Долар по 4 грн написав:220468 Логично, :!: я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:


в смысле?
18,25 грязными это 14,69 чистыми. выходит за 3 месяца 3672 грн с 100К.
как я понял вы взяли лучшее предложение на рынке для гривны. тогда возьмем лучшее предложение для карусели (Восток, МИБ) в которых выходит на сегодня 3276 грн.
где вы увидели на пару тысяч больше то? ради 400 грн слазить с забора?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:01

Так сейчас именно и считают в карусели где выгодно получить 20 баксов и лезут все в Восток. Завтра полезут в Мотор. Средний курс в нормальных банках 37,42
Тот же Восток - только для пенсионеров, готовые успеть всё сделать до 9.30. А если тревоги, то можно неделями ходить в банк и смотреть на вывеску. :roll:
И если ранее все надеялись на возращение курса 40,4, потом хотя бы 39, то с приближением лета понятно, что курс будет не более 38, а то местами и 37,8
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:20

  mephala написав:
  Долар по 4 грн написав:220468 Логично, :!: я уже присмотрел, есть банки с 18,25% годовых на три месяца. Вложив 300к грн получаешь доход на пару тысяч грн больше чем от той же суммы на КАРУСЕЛИ! Думаю действительно лето пересидеть на грн депо. :roll:


в смысле?
18,25 грязными это 14,69 чистыми. выходит за 3 месяца 3672 грн с 100К.
как я понял вы взяли лучшее предложение на рынке для гривны. тогда возьмем лучшее предложение для карусели (Восток, МИБ) в которых выходит на сегодня 3276 грн.
где вы увидели на пару тысяч больше то? ради 400 грн слазить с забора?

Весьма забавно...
Не открывать конверт в Востоке по причине ненадежности, в сравнении с Приватом, аргументируя, что погоня за лишними 10-20$ не стоит возможной мороки с ФГВФЛ.
И при этом, ради все тех же 10-20$, в военное время, когда ситуация может измениться в любую секунду, переложиться в гривну на 3мес.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:51

Неясность по курсу и войне было до осени 22г.
Сейчас уже более всё прогнозируемо, валюта заходит потоком, аграрии и рынок зерна работает, поэтому лето проходим без потрясений.
Карусель почитайте ветку начало августа 22г. Там в эту Акцию верили минимум участников, все остальные ждуны подключились осенью. Сейчас то же самое, ждуны только поверили в карусель, а первооткрыватели покидают карусель. И всё по кругу - на хрена, не выгодно ФГ и слово у всех - война, что тогда при каруселях в дол, что сейчас в грн.
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 13:45

Re: Клуб 100К - Теребеньки

первооткрыватели покидают карусель в направлении гривнедепо в погоне за 10-20 баксами? :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:01

  mephala написав:первооткрыватели покидают карусель в направлении гривнедепо в погоне за 10-20 баксов? :lol:

Они покидают карусель не в пагоне за 10-20 баксов, а именно, что доход получается уже 10 -20 баксов. Уж лучше держать в грн. частично на 7 дней, частично свободные средства, частично мес, частично 3 мес. Весна - начало лето самое время работать в грн. Время бизнеса настаёт после зимней спячки, а для гривны именно сейчас наступает время спячки. Оперативно можно провернуть несколько дел. Для безнала как раз всем нужна грн. И всегда есть пути отхода или заходим в карусель или держим в грн. на дело - счёте или грн. работает в бизнесе. Поэтому грн. если лень поднимать попу даст немного больше, чем дол., а если попадёт хорошая пропозиция, то оперативно можно её применить.
Т.е дол. сейчас мёртвый груз. грн - тот же доход или даже немного выше, но есть манёвр в её снятии и движении, главное правильно всё распределить по срокам и свободному движению на счетах.
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:18

  220468 написав:Рассматриваю
Спорт
Аккорд
Юнекс
Буду смотреть и др. Распихивать буду по 100тыс, что бы легко было вывезти или перекинуть сразу на карусель, если что то не так будет летом.


Игорь Алексеевич, а вам не стремно в Юнекс. Он вроди фигурировал в тех недавних проблемных банках что и Айбокс и Газмяс и др. Или все таки проценты перевешивают ?
angra
 
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