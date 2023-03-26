Додано: Нед 26 бер, 2023 14:01

mephala написав: первооткрыватели покидают карусель в направлении гривнедепо в погоне за 10-20 баксов? первооткрыватели покидают карусель в направлении гривнедепо в погоне за 10-20 баксов?

Они покидают карусель не в пагоне за 10-20 баксов, а именно, что доход получается уже 10 -20 баксов. Уж лучше держать в грн. частично на 7 дней, частично свободные средства, частично мес, частично 3 мес. Весна - начало лето самое время работать в грн. Время бизнеса настаёт после зимней спячки, а для гривны именно сейчас наступает время спячки. Оперативно можно провернуть несколько дел. Для безнала как раз всем нужна грн. И всегда есть пути отхода или заходим в карусель или держим в грн. на дело - счёте или грн. работает в бизнесе. Поэтому грн. если лень поднимать попу даст немного больше, чем дол., а если попадёт хорошая пропозиция, то оперативно можно её применить.Т.е дол. сейчас мёртвый груз. грн - тот же доход или даже немного выше, но есть манёвр в её снятии и движении, главное правильно всё распределить по срокам и свободному движению на счетах.