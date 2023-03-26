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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:01

  mephala написав:первооткрыватели покидают карусель в направлении гривнедепо в погоне за 10-20 баксов? :lol:

Они покидают карусель не в пагоне за 10-20 баксов, а именно, что доход получается уже 10 -20 баксов. Уж лучше держать в грн. частично на 7 дней, частично свободные средства, частично мес, частично 3 мес. Весна - начало лето самое время работать в грн. Время бизнеса настаёт после зимней спячки, а для гривны именно сейчас наступает время спячки. Оперативно можно провернуть несколько дел. Для безнала как раз всем нужна грн. И всегда есть пути отхода или заходим в карусель или держим в грн. на дело - счёте или грн. работает в бизнесе. Поэтому грн. если лень поднимать попу даст немного больше, чем дол., а если попадёт хорошая пропозиция, то оперативно можно её применить.
Т.е дол. сейчас мёртвый груз. грн - тот же доход или даже немного выше, но есть манёвр в её снятии и движении, главное правильно всё распределить по срокам и свободному движению на счетах.
220468
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:18

  220468 написав:Рассматриваю
Спорт
Аккорд
Юнекс
Буду смотреть и др. Распихивать буду по 100тыс, что бы легко было вывезти или перекинуть сразу на карусель, если что то не так будет летом.


Игорь Алексеевич, а вам не стремно в Юнекс. Он вроди фигурировал в тех недавних проблемных банках что и Айбокс и Газмяс и др. Или все таки проценты перевешивают ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:35

  V2 написав:
  220468 написав:а такая сумма более выгодней работает в др. финансовых направлениях.


Наприклад?

Ви що хіба, не слідкуєте за тим, що пише "гігант думки" Ігор Олексійович? :shock: Ой, знов помилився звичайно ж шановний "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" :oops: ;). Ним же пропагується по весняному прекрасний "загін оленів" у гривню на тримісячні депо. Долучайтесь! На думку "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" це наразі дуже перспективний фінансовий напрямок. :mrgreen:
PS. Поки писав - агента "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" спіткала доля Ігоря Олексійовича - теж забанили. Втім людина він кмітлива, на досягнутому навряд чи зупиниться. Придивляймося уважніше до новачків! :wink:
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 14:56

  220468 написав:Неясность по курсу и войне было до осени 22г.
Сейчас уже более всё прогнозируемо, валюта заходит потоком, аграрии и рынок зерна работает, поэтому лето проходим без потрясений.
Карусель почитайте ветку начало августа 22г. Там в эту Акцию верили минимум участников, все остальные ждуны подключились осенью. Сейчас то же самое, ждуны только поверили в карусель, а первооткрыватели покидают карусель. И всё по кругу - на хрена, не выгодно ФГ и слово у всех - война, что тогда при каруселях в дол, что сейчас в грн.

Оптимистический прогноз - это конечно же хорошо. Но не стоит забывать о реальности происходящего. Как говорил Зеленский: "обожаю слушать Буданова".
В данном прогнозе все неплохо, только не учитывается, что фиксированный курс НБУ не отображает реальное состояние экономики. Его малейшее изменение может не то, что нивелировать доход от гривне-депо, а и вовсе - привести к убытку.
С учетом того, что на данный момент речь идет всего лишь про доп 10-20$, то как по мне, лучше валюта в Востоке, чем журавль в небе в виде гривны.
При изменении разницы доходов, можно будет рассматривать гривну, осознавая риски. Но как бы там не было, на сегодня рано еще сеять зраду карусели.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:28

Alien
А Ви мастак по виявленню клонів ;)
V2
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дивно читати про роздуми щодо депозитів у гривні, враховуючи скільки вже разів було її різке знецінювання.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:36

  Alien написав:PS. Поки писав - агента "два-два-нуль-чотири-шість-вісім" спіткала доля Ігоря Олексійовича - теж забанили. Втім людина він кмітлива, на досягнутому навряд чи зупиниться. Придивляймося уважніше до новачків! :wink:

Так він сам винен: навіщо було ставити ніком день народження Ігоря Олексійовича. Аж до Пасхи прийдеться тепер без І.О. тусуватись. Сорри за оф-топ
angra
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Мдя , Бог любит троицу .Три хороших оборота карусельки и ход сбавился до таких оборотов , что другие аттракционы для некоторых панов карусельщиков , становятся более интереснее . От такой разницы курсов бакса , каруселька еле крутится , голова не кружится . Ждём на осень , в дубовку лунапарк :D
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:43

220468
quote="5558431:220468"Уж лучше держать в грн. частично на 7 дней, частично свободные средства, частично мес, частично 3 мес.
При таком раскладе,хорошо если 10% годоаых в среднем будет,да и то грязными.
И всегда есть пути отхода
Не всегда есть пути отхода.... При желании порубают все за 3 секунды.

главное правильно всё распределить по срокам и свободному движению на счетах.[/quote]
Ну это уже 8 % годовых）
THB
 
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Нед 26 бер, 2023 16:44
Alien

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