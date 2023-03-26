ihorsic розділили, викинули сюди все, що не стосується таблиці.
народ таблицю, як баба скриню перебирає.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 бер, 2023 21:42
ihorsic розділили, викинули сюди все, що не стосується таблиці.
народ таблицю, як баба скриню перебирає.
Додано: Нед 26 бер, 2023 21:49
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Це спочатку розділили. Я не бачу іншої гілки....
Додано: Нед 26 бер, 2023 22:09
Яку не бачите? Цю? Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Востаннє редагувалось Alien в Нед 26 бер, 2023 22:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 бер, 2023 22:09
Курс валют в обмінниках
Додано: Нед 26 бер, 2023 22:15
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Дякую
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