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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:42

ihorsic розділили, викинули сюди все, що не стосується таблиці.
народ таблицю, як баба скриню перебирає.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:49

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Це спочатку розділили. Я не бачу іншої гілки....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 22:09

  ihorsic написав:Це спочатку розділили. Я не бачу іншої гілки....

Яку не бачите? Цю? Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Востаннє редагувалось Alien в Нед 26 бер, 2023 22:11, всього редагувалось 2 разів.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 22:09

  ihorsic написав:А що гілки об'єднали чи це в мене якийсь глюк?

Курс валют в обмінниках
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 22:15

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:21

Кешбек в Сільпо вигідніший, ніж більшість конвертів :D
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:14

  Economist написав:Кешбек в Сільпо вигідніший, ніж більшість конвертів :D

Серйозно? Це отими балами у "власному рахунку" Ви справді зможете спочатку накопичити (гроші), а потім зберегти накопичене? :) Поділіться методою в такому випадку ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:53

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Alien написав:Серйозно? Це отими балами у "власному рахунку" Ви справді зможете спочатку накопичити (гроші), а потім зберегти накопичене? Поділіться методою в такому випадку


Це лулз про ситуацію на ринку конвертів %) А так з БВР з кожної покупки виходить від мінімум 3% до 15-20 % кешбеку. В місяць на сім'ю біля 1000 грн кешбеку.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:00

  Frez написав:Мдя , Бог любит троицу .Три хороших оборота карусельки и ход сбавился до таких оборотов , что другие аттракционы для некоторых панов карусельщиков , становятся более интереснее . От такой разницы курсов бакса , каруселька еле крутится , голова не кружится . Ждём на осень , в дубовку лунапарк :D


кому по три, а кому и по пять
впрочем, все равно пока интересно
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:04

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  cohan написав:кому по три, а кому и по пять


Максимум могло быть 4 круга
Economist
 
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