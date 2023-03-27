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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 бер, 2023 21:42
ihorsic розділили, викинули сюди все, що не стосується таблиці.
народ таблицю, як баба скриню перебирає.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 21:49
Це спочатку розділили. Я не бачу іншої гілки....
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ihorsic
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:09
ihorsic написав:
Це спочатку розділили. Я не бачу іншої гілки....
Яку не бачите? Цю? Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Востаннє редагувалось Alien
в Нед 26 бер, 2023 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:09
Курс валют в обмінниках
ihorsic написав:
А що гілки об'єднали чи це в мене якийсь глюк?
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:15
Дякую
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Додано: Пон 27 бер, 2023 08:21
Кешбек в Сільпо вигідніший, ніж більшість конвертів
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Додано: Пон 27 бер, 2023 09:53
Alien написав:
Серйозно? Це отими балами у "власному рахунку" Ви справді зможете спочатку накопичити (гроші), а потім зберегти накопичене? Поділіться методою в такому випадку
Це лулз про ситуацію на ринку конвертів %) А так з БВР з кожної покупки виходить від мінімум 3% до 15-20 % кешбеку. В місяць на сім'ю біля 1000 грн кешбеку.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:00
Frez написав:
Мдя , Бог любит троицу .Три хороших оборота карусельки и ход сбавился до таких оборотов , что другие аттракционы для некоторых панов карусельщиков , становятся более интереснее . От такой разницы курсов бакса , каруселька еле крутится , голова не кружится . Ждём на осень , в дубовку лунапарк
кому по три, а кому и по пять
впрочем, все равно пока интересно
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cohan
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:04
cohan написав:
кому по три, а кому и по пять
Максимум могло быть 4 круга
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