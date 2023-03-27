RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:16

  Economist написав:
  cohan написав:кому по три, а кому и по пять

Максимум могло быть 4 круга

Ну вообще-то было 3 круга.
4-ый будет только в апреле.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:46

Re: Клуб 100К - Теребеньки

ИМХО речь была про раков а не про круги карусели :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 8021
З нами з: 07.04.14
Подякував: 230 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Друзья, как Альянс работает с конвертами? Отдаёт котлеты без проблем обратно?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:03

  mephala написав:ИМХО речь была про раков а не про круги карусели :mrgreen:

В карусели только лобстеры 😆
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:10

  Alien написав:
  Economist написав:Кешбек в Сільпо вигідніший, ніж більшість конвертів :D

Серйозно? Це отими балами у "власному рахунку" Ви справді зможете спочатку накопичити (гроші), а потім зберегти накопичене? :) Поділіться методою в такому випадку ;)

сідаєте на касу сільпо і ганяєте свою карту :idea:
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 398
З нами з: 27.06.22
Подякував: 131 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ходил сегодня в Восток, взяли 100грн за карту, спросил можно ли без карты просто два счета, сказала нет. Не успели оформить до 11. Дали номер счета, хотел пополнить онлайн через iban с пумба, комиссия 500грн, легче снять тогда с пумбы и занести налом за 300грн. Тут писали можно открыть карту власний рахунок, я так понял его можно пополнить без комиссии, и потом с приложения перекинуть по iban? Больше вариантов никаких?
om77
 
Повідомлень: 6
З нами з: 02.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:39

  ScaryBee написав:
  Alien написав:
  Economist написав:Кешбек в Сільпо вигідніший, ніж більшість конвертів :D

Серйозно? Це отими балами у "власному рахунку" Ви справді зможете спочатку накопичити (гроші), а потім зберегти накопичене? :) Поділіться методою в такому випадку ;)

сідаєте на касу сільпо і ганяєте свою карту

І де при цьому накопичення (грошей)? Чи ви пропонуєте ганяти усі кешбечні картки усіх родичів, до поки вас не виженуть з роботи :mrgreen:
Alien
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:48

om77, а якщо Пумб ВсеКарта - > Моно (через Пумб мобайл) - > Восток (через IBAN) ?
andriy_z
 
Повідомлень: 74
З нами з: 05.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:15

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Друзья, как Альянс работает с конвертами? Отдаёт котлеты без проблем обратно?

Отлично работает. Повторное оформление - минут 8. Отдача без проблем и пока - все новые были (если и это интересует).
Но тут уже не раз писали, что туда нельзя носить - так что думайте сами...
Хотя, тут полгода тому писали, что валюту никому не вернут и тем более категорически нельзя носить в кэптивы...
Vivat
 
Повідомлень: 366
З нами з: 23.09.13
Подякував: 57 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ВЕСЕЛЬЧАК У і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну 1 ... 808, 809, 810
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
8096 1347352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 12:29
kuzmich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2434)
27.03.2023 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.