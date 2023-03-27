Ну вообще-то было 3 круга.
4-ый будет только в апреле.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:16
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:46
Re: Клуб 100К - Теребеньки
ИМХО речь была про раков а не про круги карусели
Додано: Пон 27 бер, 2023 10:58
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Друзья, как Альянс работает с конвертами? Отдаёт котлеты без проблем обратно?
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:03
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:10
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ходил сегодня в Восток, взяли 100грн за карту, спросил можно ли без карты просто два счета, сказала нет. Не успели оформить до 11. Дали номер счета, хотел пополнить онлайн через iban с пумба, комиссия 500грн, легче снять тогда с пумбы и занести налом за 300грн. Тут писали можно открыть карту власний рахунок, я так понял его можно пополнить без комиссии, и потом с приложения перекинуть по iban? Больше вариантов никаких?
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:39
І де при цьому накопичення (грошей)? Чи ви пропонуєте ганяти усі кешбечні картки усіх родичів, до поки вас не виженуть з роботи
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:48
om77, а якщо Пумб ВсеКарта - > Моно (через Пумб мобайл) - > Восток (через IBAN) ?
Додано: Пон 27 бер, 2023 13:15
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Отлично работает. Повторное оформление - минут 8. Отдача без проблем и пока - все новые были (если и это интересует).
Но тут уже не раз писали, что туда нельзя носить - так что думайте сами...
Хотя, тут полгода тому писали, что валюту никому не вернут и тем более категорически нельзя носить в кэптивы...
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