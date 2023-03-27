100грн было за счет, тогда карта не нужна;
если карта - виртуальная бесплатно (ее достаточно), физическая 150грн
om77 написав:Дали номер счета, хотел пополнить онлайн через iban с пумба, комиссия 500грн, легче снять тогда с пумбы и занести налом за 300грн. Тут писали можно открыть карту власний рахунок, я так понял его можно пополнить без комиссии, и потом с приложения перекинуть по iban? Больше вариантов никаких?
Выберите любой банк, где можно отправить по iban без комисии:
(с Пумба просто комиссия).
Если нужен именно Пумб, то бесплатно будет р2р.
БВР - пополнение наличными в кассе Востока без комиссии до 100к, потом ч-з приложение по iban на Восток. Хвостик в 500грн для открытия депо на макс сумму 2707$ - пополнить в кассе Востока без комиссии (до 30к бесплатно), либо по iban (где бесплатно).