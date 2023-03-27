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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:30

  om77 написав:Ходил сегодня в Восток, взяли 100грн за карту, спросил можно ли без карты просто два счета, сказала нет.

100грн было за счет, тогда карта не нужна;
если карта - виртуальная бесплатно (ее достаточно), физическая 150грн

  om77 написав:Дали номер счета, хотел пополнить онлайн через iban с пумба, комиссия 500грн, легче снять тогда с пумбы и занести налом за 300грн. Тут писали можно открыть карту власний рахунок, я так понял его можно пополнить без комиссии, и потом с приложения перекинуть по iban? Больше вариантов никаких?

Выберите любой банк, где можно отправить по iban без комисии: https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
(с Пумба просто комиссия).
Если нужен именно Пумб, то бесплатно будет р2р.
БВР - пополнение наличными в кассе Востока без комиссии до 100к, потом ч-з приложение по iban на Восток. Хвостик в 500грн для открытия депо на макс сумму 2707$ - пополнить в кассе Востока без комиссии (до 30к бесплатно), либо по iban (где бесплатно).
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:43

  FinTech написав:
  Economist написав:
  cohan написав:кому по три, а кому и по пять

Максимум могло быть 4 круга

Ну вообще-то было 3 круга.
4-ый будет только в апреле.


я два раза снял (если не три, надо по райфу "кажый депо новый счет" посмотреть) и три депо лежит
прибыль идет на момент вклада
итого пять

конечно, все может стать вареником, но пока маловероятно
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 14:46

  cohan написав:я два раза снял (если не три, надо по райфу "кажый депо новый счет" посмотреть) и три депо лежит
прибыль идет на момент вклада
итого пять

конечно, все может стать вареником, но пока маловероятно

5 кіл це мінімум 12 міс.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:06

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Ну що колеги з таким курсом карусель тимчасово припиняє обертатися... Чи є в когось якісь ідеї?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:11

  cohan написав:
  FinTech написав:
  cohan написав:кому по три, а кому и по пять

Ну вообще-то было 3 круга.
4-ый будет только в апреле.


я два раза снял (если не три, надо по райфу "кажый депо новый счет" посмотреть) и три депо лежит
прибыль идет на момент вклада
итого пять

конечно, все может стать вареником, но пока маловероятно

Если за 9 мес карусели, в Райфе будет 9 "новых депо счетов" - то это означает, что было 9 кругов?
Есть ли понимание разницы между количеством открытых (в т.ч. закрытых+действующих) депозитов в одном банке в течении года и количеством кругов(оборотов), за которые одни и те же средства приносят доход в течении года?
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:37

  ihorsic написав:Ну що колеги з таким курсом карусель тимчасово припиняє обертатися... Чи є в когось якісь ідеї?

ОВДП, 25%, доки не пізно
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:51

ScaryBee

UA4000204150?
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:20

  ScaryBee написав:
  Alien написав:
  ScaryBee написав:сідаєте на касу сільпо і ганяєте свою карту

І де при цьому накопичення (грошей)? Чи ви пропонуєте ганяти усі кешбечні картки усіх родичів, до поки вас не виженуть з роботи :mrgreen:

я лише пояснила інструмент, а робити чи ні, вирішите самі. :wink:

Бізнеспропозиції від мільйонерів-касирів Сільпо. Коли в вас є ще час конверт-депо носить-забирать в банках? :D
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:26

  wolfus написав:ScaryBee

UA4000204150?

саме так
ScaryBee
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