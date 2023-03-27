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om77 написав:Ходил сегодня в Восток, взяли 100грн за карту, спросил можно ли без карты просто два счета, сказала нет.
100грн было за счет, тогда карта не нужна; если карта - виртуальная бесплатно (ее достаточно), физическая 150грн
om77 написав:Дали номер счета, хотел пополнить онлайн через iban с пумба, комиссия 500грн, легче снять тогда с пумбы и занести налом за 300грн. Тут писали можно открыть карту власний рахунок, я так понял его можно пополнить без комиссии, и потом с приложения перекинуть по iban? Больше вариантов никаких?
Выберите любой банк, где можно отправить по iban без комисии: https://mustbe.ml/tables/p2p_sep (с Пумба просто комиссия). Если нужен именно Пумб, то бесплатно будет р2р. БВР - пополнение наличными в кассе Востока без комиссии до 100к, потом ч-з приложение по iban на Восток. Хвостик в 500грн для открытия депо на макс сумму 2707$ - пополнить в кассе Востока без комиссии (до 30к бесплатно), либо по iban (где бесплатно).
Ну вообще-то было 3 круга. 4-ый будет только в апреле.
я два раза снял (если не три, надо по райфу "кажый депо новый счет" посмотреть) и три депо лежит прибыль идет на момент вклада итого пять
конечно, все может стать вареником, но пока маловероятно
Если за 9 мес карусели, в Райфе будет 9 "новых депо счетов" - то это означает, что было 9 кругов? Есть ли понимание разницы между количеством открытых (в т.ч. закрытых+действующих) депозитов в одном банке в течении года и количеством кругов(оборотов), за которые одни и те же средства приносят доход в течении года?