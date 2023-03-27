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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 07:40
Доброго ранку шановні колеги! Геноцид карусельщиків триває! Дніпро на прийом 38,1!!! 😃😃😃
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ihorsic
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