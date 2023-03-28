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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 07:40
Доброго ранку шановні колеги! Геноцид карусельщиків триває! Дніпро на прийом 38,1!!! 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:40
ihorsic написав:
Доброго ранку шановні колеги! Геноцид карусельщиків триває! Дніпро на прийом 38,1!!!
Київ вже 38,05 грн
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Economist
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:52
Economist написав:
Київ вже 38,05 грн
Чудова новина. Скоро можна буде зразу купувати собі долари не чекаючи 3 місяці для їх отримання.
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angra
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:57
Гарант примає по 37,9! Поки писав, став 37,85 оО
Востаннє редагувалось Snower
в Вів 28 бер, 2023 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:58
Andrey2512 написав:
. Имеет смысл покупать евро на депики?
хз
но я бы евро теперь брал подешевле папизже (до сентября), цинично подождав развития ситуации с явно просматривающимися теперь будущими агрессивными действиями в отношении Литвы и Польши со стороны нового "ядерного государства"
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flysoulfly
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