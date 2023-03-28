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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:40

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Доброго ранку шановні колеги! Геноцид карусельщиків триває! Дніпро на прийом 38,1!!! 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:40

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ihorsic написав:Доброго ранку шановні колеги! Геноцид карусельщиків триває! Дніпро на прийом 38,1!!!


Київ вже 38,05 грн
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:52

  Economist написав:
Київ вже 38,05 грн

Чудова новина. Скоро можна буде зразу купувати собі долари не чекаючи 3 місяці для їх отримання.
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:57

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Гарант примає по 37,9! Поки писав, став 37,85 оО
Востаннє редагувалось Snower в Вів 28 бер, 2023 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:58

  Andrey2512 написав:. Имеет смысл покупать евро на депики?
хз

но я бы евро теперь брал подешевле папизже (до сентября), цинично подождав развития ситуации с явно просматривающимися теперь будущими агрессивными действиями в отношении Литвы и Польши со стороны нового "ядерного государства"
flysoulfly
 
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