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Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:42
Так это копейки) все отдадут пока США бабки печатает и помогает) Станет просто больше Польских продуктов в супермаркетах)))
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Shummi
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:51
Наши деньги для них не какие не копейки... Я же не против пусть отдают только нафіга все єто было нужно?
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Alexkievukraine
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54
Alexkievukraine написав:
Если курс не вырастет хотябы к 38.5 то за следующие пару месяцев банкам нужно будет отдать 1.5 ярда валюты....
ось, доречи, і фактор істотного тиску на курс!
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Snower
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