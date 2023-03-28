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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:42

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Так это копейки) все отдадут пока США бабки печатает и помогает) Станет просто больше Польских продуктов в супермаркетах)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:51

Наши деньги для них не какие не копейки... Я же не против пусть отдают только нафіга все єто было нужно?
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 18
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54

  Alexkievukraine написав:Если курс не вырастет хотябы к 38.5 то за следующие пару месяцев банкам нужно будет отдать 1.5 ярда валюты....

ось, доречи, і фактор істотного тиску на курс!
Snower
 
Повідомлень: 64
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