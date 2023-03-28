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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:42

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Так это копейки) все отдадут пока США бабки печатает и помогает) Станет просто больше Польских продуктов в супермаркетах)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:51

Наши деньги для них не какие не копейки... Я же не против пусть отдают только нафіга все єто было нужно?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:54

  Alexkievukraine написав:Если курс не вырастет хотябы к 38.5 то за следующие пару месяцев банкам нужно будет отдать 1.5 ярда валюты....

ось, доречи, і фактор істотного тиску на курс!
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:03

За крок до перевороту думок!©

Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?))
Так от, що я хочу сказати, як військовий ...
Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО!
Тобто, як відкривання депо онлайн!
І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно!
Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП)))
В моно - легко знайшов, але!
Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше!
Але, не тут то було))
- де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!)
- чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!

От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію!
Так зразу чує якісь закручені проблеми:
- брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!

Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:16

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  Успіх написав:Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!


В Приват24 все просто і зрозуміло. Заходити треба через веб-версію. Там вся дохідність і комісії розписані.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:26

Інша справа, що 90% військових не чули навіть про конвертдепо, а ОВДП не розшифрує 99.9% з них. Тому пересічний військовий зараз зрадіє, що в обмінці можна купити долар по 38- і не буде забивати голову овдп.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:43

37,90 прийом.Ще й не вечір, далі буде. Провінція.Багато бажаючих здать долярчики і купить по 37,45 (заробить 45 копійок на доларі?) :)
Не жили богато, нема чого й привикати.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 11:55

Успіх Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?))
Так от, що я хочу сказати, як військовий ...
Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО!
Тобто, як відкривання депо онлайн!
І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно!
Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП)))
В моно - легко знайшов, але!
Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше!
Але, не тут то було))
- де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!)
- чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!

От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію!
Так зразу чує якісь закручені проблеми:
- брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!

Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!

А коли схеми були прості? У нас все навпаки, чим мутніше тим краще! На жаль держава боїться освідчених людей! :(
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 12:21

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Успіх написав:Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?))
Так от, що я хочу сказати, як військовий ...
Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО!
Тобто, як відкривання депо онлайн!
І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно!
Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП)))
В моно - легко знайшов, але!
Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше!
Але, не тут то було))
- де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!)
- чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!

От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію!
Так зразу чує якісь закручені проблеми:
- брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!

Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!
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