Успіх написав: Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?))

Так от, що я хочу сказати, як військовий ...

Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО!

Тобто, як відкривання депо онлайн!

І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно!

Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП)))

В моно - легко знайшов, але!

Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше!

Але, не тут то було))

- де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!)

- чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!



От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію!

Так зразу чує якісь закручені проблеми:

- брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!



Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!