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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 32333435>
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:12

Что ж вы советуете рядовому в условиях максимально непредсказуемой ситуации? Ставка 3-месячного гривневого депозита в Аккорде - 19% годовых. Вычтем отсюда 19,5% налога, останется 15,3% или 3,83% за 3 месяца. В то время как даже по текущему курсу обменок в 38 грн за доллар он сможет проехаться на каруселе с тем же Востоком, заработав 2,1% за 3 месяца, но в валюте. Это меньше, чем в гривне, но кто знает какой будет наличный курс через 3 месяца? Если он вырастет хотя бы до 39,45, то заработка на 3-месячном гривневом депозите 0. Рост курса мне видится более реальным сценарием, чем его дальнейшее падение.

  emeta написав:
Успіх написав:Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?))
Так от, що я хочу сказати, як військовий ...
Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО!
Тобто, як відкривання депо онлайн!
І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно!
Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП)))
В моно - легко знайшов, але!
Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше!
Але, не тут то було))
- де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!)
- чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!

От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію!
Так зразу чує якісь закручені проблеми:
- брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!

Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!
Что тут голову ломать
Идите со спокойной душой в Аккорд под 20% на 3 мес. Не прогадаете
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:23

  Долар по 4 грн написав:Успіх Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?))
Так от, що я хочу сказати, як військовий ...
Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО!
Тобто, як відкривання депо онлайн!
І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно!
Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП)))
В моно - легко знайшов, але!
Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше!
Але, не тут то було))
- де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!)
- чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!




От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію!
Так зразу чує якісь закручені проблеми:
- брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!

Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!

А коли схеми були прості? У нас все навпаки, чим мутніше тим краще! На жаль держава боїться освідчених людей! :(






У Вас є додаток дія?
там все не просто, а дуже просто (щодо купівлі ОВДП)
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Востаннє редагувалось greenozon в Вів 28 бер, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:24

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Можем запилить по % ставкам в грн. на три месяца с предложениями, у кого какие соображения? Я предложил ЮНЕКС, вижу АККОРД, кто еще может подсоветовать? Рассуждения о рисках не ОБСУЖДАЕМ, интересует БАНК и максимальный % на три месяца, спасибо!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:26

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Рост курса мне видится более реальным сценарием, чем его дальнейшее падение.
Вот с этого и нуна начитать.
Але ж ніхто не знає майбутнього, ото дівер-я -- наше всьоо: карусель, депо, ОВДП, земля/бетон, паливо, а може й гречечка :)

ПС. А за курс посперечаТись мона отут Валютний ринок в контексті ДС 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:28

Amethyst Более чем уверен что до октября с курсом доллара будет голяк! Постоянное снижение, учитывая вливания и МВФ и других партнеров! :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:32

  Долар по 4 грн написав:Amethyst Более чем уверен что до октября с курсом доллара будет голяк! Постоянное снижение, учитывая вливания и МВФ и других партнеров! :roll:

але Війна! Може буди що завгодно, дуже мутні часи зараз.
Я на більше чим 3 міс і не загадував би (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:34

Amethyst Якщо є цікаві пропозиції на три,7 днів. Місяць? Я поки що не розрахував щось більш прибутковіше, саме в депо грн., ніж три місяці!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:35

  Долар по 4 грн написав:Можем запилить по % ставкам в грн. на три месяца с предложениями, у кого какие соображения? Я предложил ЮНЕКС, вижу АККОРД, кто еще может подсоветовать? Рассуждения о рисках не ОБСУЖДАЕМ, интересует БАНК и максимальный % на три месяца, спасибо!

1.https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1
2.https://minfin.com.ua/deposits/stats
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FinTech Да это все в наличии, имею доступ! :D Спасибо, думал у кого то наработки конкретные есть! :oops:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:55

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Не сочтите за рекламу, но, из АЛЬЯНСА звонили сегодня, депо грн на три месяца под 12,5 % + бонус 717 грн., уже с вычетом налогов. Итого, за депо в 100000 грн. на три месяца, чистыми на руки получаем 3192,43 грн., из них % -2475,43+717 вознаграждение! Инфа не для тех кто обсуждает риски!))))
Долар по 4 грн
 
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