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Что ж вы советуете рядовому в условиях максимально непредсказуемой ситуации? Ставка 3-месячного гривневого депозита в Аккорде - 19% годовых. Вычтем отсюда 19,5% налога, останется 15,3% или 3,83% за 3 месяца. В то время как даже по текущему курсу обменок в 38 грн за доллар он сможет проехаться на каруселе с тем же Востоком, заработав 2,1% за 3 месяца, но в валюте. Это меньше, чем в гривне, но кто знает какой будет наличный курс через 3 месяца? Если он вырастет хотя бы до 39,45, то заработка на 3-месячном гривневом депозите 0. Рост курса мне видится более реальным сценарием, чем его дальнейшее падение.
emeta написав:
Успіх написав:Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?)) Так от, що я хочу сказати, як військовий ... Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО! Тобто, як відкривання депо онлайн! І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно! Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП))) В моно - легко знайшов, але! Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше! Але, не тут то було)) - де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!) - чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!
От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію! Так зразу чує якісь закручені проблеми: - брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!
Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!
Что тут голову ломать Идите со спокойной душой в Аккорд под 20% на 3 мес. Не прогадаете
Долар по 4 грн написав:Успіх Десь тут казали, що всі пересічні/військові ломануться в ОВДП, так як карусель похерачили?)) Так от, що я хочу сказати, як військовий ... Для нас в більшості/в масі потрібно, щоб було ВСЕ ПРОСТО і ЗРОЗУМІЛО! Тобто, як відкривання депо онлайн! І, найдоступніші для більшості банки - це приват і моно! Так от - в додатку п24(ви будете сміятись) але я не знайшов, де купити ОВДП))) В моно - легко знайшов, але! Але ще раз кажу, що треба щоб було все якнайпростішше і якнайзрозумілішше! Але, не тут то було)) - де можна побачити, які відсотки я отримую за 3,6,12міс?(хоч орієнтовно написати, наприклад - за 3міс. отримаєте 18-22% залежно від брокера/продажі/купівлі і т.д. - але ж там я цього не бачу!) - чому не зробити ВСЕ просто і ЗРОЗУМІЛО, як звичайне депо???!
От прийде зарплата/премія військовому - може він би і хотів вкластись у військові ОВДП - заодно і підтримати армію! Так зразу чує якісь закручені проблеми: - брокери/комісії/погашення/купони/подання звіту-декларації в податкову/чітко не зрозуміло, які відсотки отримає в кінці терміну? І т.д. і т.п.!
Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!
А коли схеми були прості? У нас все навпаки, чим мутніше тим краще! На жаль держава боїться освідчених людей!
У Вас є додаток дія? там все не просто, а дуже просто (щодо купівлі ОВДП) комісій 0
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 28 бер, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Можем запилить по % ставкам в грн. на три месяца с предложениями, у кого какие соображения? Я предложил ЮНЕКС, вижу АККОРД, кто еще может подсоветовать? Рассуждения о рисках не ОБСУЖДАЕМ, интересует БАНК и максимальный % на три месяца, спасибо!
Долар по 4 грн написав:Можем запилить по % ставкам в грн. на три месяца с предложениями, у кого какие соображения? Я предложил ЮНЕКС, вижу АККОРД, кто еще может подсоветовать? Рассуждения о рисках не ОБСУЖДАЕМ, интересует БАНК и максимальный % на три месяца, спасибо!
Не сочтите за рекламу, но, из АЛЬЯНСА звонили сегодня, депо грн на три месяца под 12,5 % + бонус 717 грн., уже с вычетом налогов. Итого, за депо в 100000 грн. на три месяца, чистыми на руки получаем 3192,43 грн., из них % -2475,43+717 вознаграждение! Инфа не для тех кто обсуждает риски!))))