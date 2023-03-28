|
|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 13:58
Долар по 4 грн написав:
Не сочтите за рекламу, но, из АЛЬЯНСА звонили сегодня, депо грн на три месяца под 12,5 % + бонус 717 грн., уже с вычетом налогов. Итого, за депо в 100000 грн. на три месяца, чистыми на руки получаем 3192,43 грн., из них % -2475,43+717 вознаграждение! Инфа не для тех кто обсуждает риски!))))
см. viewtopic.php?p=5558731#p5558731
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3879
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 28 бер, 2023 14:05
Amethyst Благодарю!
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5483
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 14:40
cohan
Згідно таблиці обмінок вже є і по 38,06, значний прогрес
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 14:56
Долар по 4 грн
Та вже продають по 38,02
Знов бідніємо!
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 15:11
Долар по 4 грн написав:
Не сочтите за рекламу, но, из АЛЬЯНСА звонили сегодня, депо грн на три месяца под 12,5 % + бонус 717 грн., уже с вычетом налогов. Итого, за депо в 100000 грн. на три месяца, чистыми на руки получаем 3192,43 грн., из них % -2475,43+717 вознаграждение! Инфа не для тех кто обсуждает риски!))))
100 000 під 12,5% дає 3125 грн, тобто 2515,63 грн після оподаткування. +717 бонуса =3232,63
що складає 3,233% за 3 міс, або 12,93% річних, або 16,06% до оподаткування.
Не те, щоб дуже багато.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 15:19
Economist написав: Успіх написав:
Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!
В Приват24 все просто і зрозуміло. Заходити треба через веб-версію. Там вся дохідність і комісії розписані.
за кредитні дає купити?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2936
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8148
|1356076
|
|