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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:58

  Долар по 4 грн написав:Не сочтите за рекламу, но, из АЛЬЯНСА звонили сегодня, депо грн на три месяца под 12,5 % + бонус 717 грн., уже с вычетом налогов. Итого, за депо в 100000 грн. на три месяца, чистыми на руки получаем 3192,43 грн., из них % -2475,43+717 вознаграждение! Инфа не для тех кто обсуждает риски!))))

см. viewtopic.php?p=5558731#p5558731
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:05

Amethyst Благодарю!
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:12

  Snower написав:Гарант примає по 37,9! Поки писав, курс став 37,8 оО


уже 38,0
+20 коп за день :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:40

cohan Згідно таблиці обмінок вже є і по 38,06, значний прогрес :lol:
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 113
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:56

Долар по 4 грн
Та вже продають по 38,02 :roll: Знов бідніємо!
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:11

  Долар по 4 грн написав:Не сочтите за рекламу, но, из АЛЬЯНСА звонили сегодня, депо грн на три месяца под 12,5 % + бонус 717 грн., уже с вычетом налогов. Итого, за депо в 100000 грн. на три месяца, чистыми на руки получаем 3192,43 грн., из них % -2475,43+717 вознаграждение! Инфа не для тех кто обсуждает риски!))))


100 000 під 12,5% дає 3125 грн, тобто 2515,63 грн після оподаткування. +717 бонуса =3232,63
що складає 3,233% за 3 міс, або 12,93% річних, або 16,06% до оподаткування.
Не те, щоб дуже багато.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:19

  Economist написав:
  Успіх написав:Чому не зробити ПРОСТО - особливо в наш час?!!!


В Приват24 все просто і зрозуміло. Заходити треба через веб-версію. Там вся дохідність і комісії розписані.

за кредитні дає купити?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:33

  novichok написав:дає
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:29

  alex lem написав:37,90
Багато бажаючих здать долярчики і купить по 37,45 (заробить 45 копійок на доларі
а проведен чьоткий экзитпол по намерениям сдающих?
flysoulfly
 
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Вів 28 бер, 2023 16:50
flysoulfly

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