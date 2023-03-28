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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:44

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Goodman написав:"Що робити з ними? Зараз робимо велику покупку, ріелтор сказала що долари до 2006 року покупець не прийме, бо їх (начебто) не приймають ані банки, ані обменніки. Хто з таким стикався? Дійсно так? Які методи вирішення проблеми?"

Купюри до 2006 року. От і долар завжди долар. Ніхто не бажає собі в осадок хлам.
Мені таке ж казали в обмінці про купюри 1996 року, пропонували взяти з дисконтом. Купюри в гарному стані.
Відмовився і без проблем прийняли в обмін у наступній обмінці.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:46

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  2XL написав:Мені таке ж казали

то у вас долари йшли на гривню, а тут покупка за долари.
нічого не маю проти, просто до уваги.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:52

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Goodman написав:
  2XL написав:Мені таке ж казали

то у вас долари йшли на гривню, а тут покупка за долари.
нічого не маю проти, просто до уваги.
Я ці купюри також прийняв як оплату за продаж. Без вагань.

Як варіант вам обміняти на гривні оптом та придбати нові купюри. Витрата меньше чем пів відсотка.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:54

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Последние пару дней очень бодро в крипту переливают, есть идеи почему так происходит? Процент за перевод в юсдт летит быстрее, чем курс гривны
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:57

  Goodman написав:
  2XL написав:Мені таке ж казали

то у вас долари йшли на гривню, а тут покупка за долари.
нічого не маю проти, просто до уваги.

Конвертационные карусели дают возможность обновить запасы и получить банкноты нового образца 2009, 2013, 2017 гг.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:09

Re: Клуб 100К - Теребеньки

  demichh написав:Конвертационные карусели дают возможность обновить запасы и получить банкноты нового образца 2009, 2013, 2017 гг.

звичайно, только у того мужика, как у казочці "про втрачений час" .
в народі - про..обом називається.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:10

Goodman тут все дуже просто за останні десять років в Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару. Це нормальна ситуація в нерозвинутих країнах де фінансова грамотність населення знаходиться на низькому рівні. І запевненнями людей які розуміють що це не злам а гроші таких невігласів не перевчити. Може після Великої перемоги країна прийметься і за фінансовий лікнеп. А наразі маємо що маємо (що заслужила країна виховуючи таких от невігласів).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:15

  demichh написав:
  Goodman написав:
  2XL написав:Мені таке ж казали

то у вас долари йшли на гривню, а тут покупка за долари.
нічого не маю проти, просто до уваги.

Конвертационные карусели дают возможность обновить запасы и получить банкноты нового образца 2009, 2013, 2017 гг.

що заважає поповнити карту сенса/нео/аккорда, а на наступний день зняти?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:16

Alien вперше чую, щоб папірець , який коштує 3800 грн має виглядати, наче в нього рибу загортали. Згадайте реформу Павлова 1991 року. Досі знаходять в старих помешканнях пачки "непоміняних" рублів.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:16

  Alien написав:Goodman тут все дуже просто за останні десять років в Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару.

за останні 31 рік
ScaryBee
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