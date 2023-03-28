Додано: Вів 28 бер, 2023 19:33

ScaryBee написав: Alien написав: Goodman тут все дуже просто за останні десять років в Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару. тут все дуже простов Україні наплодилось достатньо багато невігласів, які до доляра відносяться не як до грошей а як до товару.

за останні 31 рік за останні 31 рік

Ви не праві. До появи тітоньки Го в Україні діяли достатньо цивілізовані затверджені НБУ правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Тоді не було такої вакханілії як зараз. По суті для того щоб банк прийняв банкноту важливо щоб забезпечувалось виконання двох умов - банкнота мала бути справжня і банкнота мала бути платіжна. І коли діяли ті правила і касирам було набагато складніше відмовити в прийомі банкнот відповідно і клієнти банків почували себе вільніше. Якщо ти певен що твою банкноту з надривом, плямою, написом, отвором відповідних розмірів візьме банк то ти не будеш розглядати емісійну банкноту на світло в пошуках мікроскопічних отворів в місці де захисна стрічка прилягає до паперу, як тут на форумі практикує один персонаж. А ось з приходом тітоньки Го НБУ став впроваджувати політику, що ми ні за що не відповідаємо а нехай самі банки розбираються з клієнтами. От і дорозбирались. Допоки в країні буде політика щодо того що питання прийманя банкноти в банк будуть регулювати не загальні правила а відчуття касира - подобається їй банкнота чи ні - до тих пір ми будемо за рівнем невігластва знаходитись у одному ряду з гіршими представниками Африки та Південно-східної Азії